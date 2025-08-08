Geral
Usuários relatam instabilidade no WhatsApp nesta sexta-feira
Plataforma apresenta falhas no envio de mensagens e conexão; monitoramento do Downdetector aponta pico de reclamações.
Usuários do aplicativo de mensagens WhatsApp relataram, na manhã desta sexta-feira (8), dificuldades para utilizar a plataforma. Segundo o Downdetector, site que acompanha falhas em aplicativos e redes sociais, foi registrado um pico de reclamações, sugerindo que o problema é de abrangência nacional.
Entre as principais queixas estão a dificuldade no envio de mensagens, falhas na conexão com o servidor e instabilidade no aplicativo móvel. Até o momento, não há confirmação oficial da empresa sobre a causa do problema ou previsão para a normalização do serviço.
Geral
DEIC recebe novos veículos e equipamentos para reforçar investigações especializadas
Nesta sexta-feira, 8, a Direção-Geral da Polícia Civil do Acre realizou a distribuição de cinco veículos que irão reforçar o trabalho da Divisão Especializada de Investigação Criminal (DEIC), em Rio Branco. Os automóveis foram entregues recentemente pelo governador Gladson Camelí como parte dos investimentos contínuos do governo do Estado na segurança pública.
Os veículos serão utilizados pelas unidades especializadas da DEIC, que atuam diretamente no combate a crimes como homicídios, tráfico de entorpecentes, roubo de veículos e organizações criminosas. O reforço da frota garante melhores condições de mobilidade, agilidade nas diligências e mais segurança às equipes policiais durante as operações.
Além dos veículos, também foram entregues computadores de alta performance, que vão ampliar a capacidade dos investigadores da Polícia Civil nas ações de inteligência e análise de dados, elementos fundamentais no enfrentamento ao crime organizado e à criminalidade violenta.
O delegado-geral da Polícia Civil do Acre, Dr. José Henrique Maciel, destacou a importância da entrega para a atuação das delegacias especializadas.
“Esses veículos e equipamentos representam mais do que uma simples entrega de patrimônio: são ferramentas essenciais para que nossas equipes possam trabalhar com mais eficiência, agilidade e segurança. Agradecemos ao governador Gladson Cameli pelo compromisso contínuo com a segurança pública e reforçamos que a Polícia Civil seguirá firme na missão de proteger a sociedade e combater o crime com inteligência e responsabilidade”, afirmou Maciel.
A ação integra um conjunto de iniciativas estratégicas da atual gestão voltadas ao fortalecimento das forças de segurança, promovendo melhores condições de trabalho aos policiais e garantindo uma resposta mais eficaz às demandas da população.
Fonte: CNN
Geral
Polícia Civil conclui investigação sobre morte de advogada Juliana Chaar e prende segundo envolvido
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), cumpriu na tarde desta quinta-feira, 7, o mandado de prisão preventiva em desfavor de K.M.S., no desdobramento das investigações sobre a morte da advogada Juliana Chaar, ocorrida por atropelamento doloso.
A medida cautelar foi solicitada pela autoridade policial ao final da apuração dos fatos, que indicou a existência de dois momentos distintos no crime. Segundo o delegado coordenador da DHPP, Alcino Sousa Júnior, antes do homicídio da advogada, o investigado, de posse de uma arma de fogo de uso restrito, tentou contra a vida de pessoas envolvidas no início da ocorrência.
“O trabalho minucioso das equipes de investigação, da perícia criminal e a análise detalhada de imagens e depoimentos de testemunhas foram fundamentais para o completo esclarecimento dos fatos”, destacou o delegado Alcino.
Com a conclusão do inquérito, a Polícia Civil indiciou o motorista da caminhonete que atropelou a vítima, pelo crime de homicídio qualificado, e K.M.S., pelo crime de homicídio tentado, com o agravante do uso de arma de fogo de uso restrito. Ambos estão presos e à disposição da Justiça.
Fonte: PCAC
Geral
Julgamento de recurso que pede anulação de júri que absolveu policiais do BOPE é adiado no Acre
Foi adiado o julgamento do recurso que pede a anulação do júri popular que absolveu cinco policiais militares do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) acusados pelas mortes de três pessoas, incluindo uma criança de 11 anos, durante uma operação no bairro Preventório, em maio de 2018. O caso, que teve grande repercussão no estado, foi retirado de pauta nesta quinta-feira (7), a pedido do relator, desembargador Francisco Djalma, e deve ser apreciado na próxima sessão da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre.
Em dezembro do ano passado, os militares Josemar Barbosa de Farias, Wladimir Soares da Costa, Raimundo de Souza Costa, Antônio de Jesus Batista e Alan Melo Martins foram absolvidos após cinco dias de julgamento pelo Conselho de Sentença da 1ª Vara do Tribunal do Júri.
As vítimas da operação foram Gleiton Silva Borges, Edmilson Fernandes da Silva Sales e a estudante Maria Caune, de apenas 11 anos, que foi atingida por estilhaços de fuzil enquanto estava na varanda de casa.
Após o veredicto, o Ministério Público do Estado do Acre apresentou recurso de apelação, alegando que a decisão dos jurados foi contrária às provas apresentadas no processo. O promotor Carlos Pescador, responsável pelo pedido, defende a realização de um novo julgamento.
A defesa dos policiais, por sua vez, sustenta que a decisão do júri deve ser mantida. O advogado Wellington Silva afirmou que “um dos policiais denunciados estava no quartel no momento dos fatos e outro sequer efetuou disparos”. Segundo ele, não há elementos que justifiquem a anulação da absolvição.
A nova data do julgamento ainda será definida. O caso continua gerando debate entre representantes do Ministério Público, familiares das vítimas e defensores dos acusados.
