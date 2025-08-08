Usuários relatam instabilidade no WhatsApp nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira, 8, a Direção-Geral da Polícia Civil do Acre realizou a distribuição de cinco veículos que irão reforçar o trabalho da Divisão Especializada de Investigação Criminal (DEIC), em Rio Branco. Os automóveis foram entregues recentemente pelo governador Gladson Camelí como parte dos investimentos contínuos do governo do Estado na segurança pública.

Os veículos serão utilizados pelas unidades especializadas da DEIC, que atuam diretamente no combate a crimes como homicídios, tráfico de entorpecentes, roubo de veículos e organizações criminosas. O reforço da frota garante melhores condições de mobilidade, agilidade nas diligências e mais segurança às equipes policiais durante as operações.

Além dos veículos, também foram entregues computadores de alta performance, que vão ampliar a capacidade dos investigadores da Polícia Civil nas ações de inteligência e análise de dados, elementos fundamentais no enfrentamento ao crime organizado e à criminalidade violenta.

O delegado-geral da Polícia Civil do Acre, Dr. José Henrique Maciel, destacou a importância da entrega para a atuação das delegacias especializadas.

“Esses veículos e equipamentos representam mais do que uma simples entrega de patrimônio: são ferramentas essenciais para que nossas equipes possam trabalhar com mais eficiência, agilidade e segurança. Agradecemos ao governador Gladson Cameli pelo compromisso contínuo com a segurança pública e reforçamos que a Polícia Civil seguirá firme na missão de proteger a sociedade e combater o crime com inteligência e responsabilidade”, afirmou Maciel.

A ação integra um conjunto de iniciativas estratégicas da atual gestão voltadas ao fortalecimento das forças de segurança, promovendo melhores condições de trabalho aos policiais e garantindo uma resposta mais eficaz às demandas da população.

Fonte: CNN

