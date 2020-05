Se confirmados os resultados, a produção de ovos e leite também deve ser recorde para um primeiro trimestre

Os resultados preliminares da Estatística da Produção Pecuária, divulgada pelo IBGE nesta semana apontam que o abate de bovinos no Brasil caiu 9,2% e o de suínos e frangos subiu 5,0% e 4,8%, respectivamente, nos três primeiros meses de 2020, na comparação com o mesmo período do ano anterior.

A queda no abate de bovinos se torna maior, no entanto (10,8%), se for comparado ao último trimestre do ano passado. O abate de suínos também caiu (-0,2%), enquanto o de frangos subiu 2,5%, na mesma comparação.

Os dados definitivos dessa pesquisa, incluindo os resultados regionais, serão apresentados no dia 10 de junho próximo. Se os resultados divulgados forem confirmados, o número de cabeças de bovinos (7,20 milhões), no comparativo anual, será o menor desde o ano de 2012. O abate de suínos e frangos, porém, terá alcançado novos recordes para um primeiro trimestre, com 11,87 milhões e 1,51 bilhão de cabeças, respectivamente.

Do total de bovinos abatidos no primeiro trimestre deste ano, o resultado preliminar aponta uma produção de 1,82 milhão de toneladas de carcaças, uma queda de 6,5% em relação ao mesmo período de 2019, e de 12,8% na comparação com o último trimestre do mesmo ano.

Em relação aos suínos, o peso acumulado das carcaças atingiu 1,06 milhão toneladas, com alta de 7,5% frente ao primeiro trimestre do ano passado. O resultado também representa aumento de 0,6% na comparação com o quarto trimestre de 2019. Já o peso das carcaças de frango foi de 3,47 milhões de toneladas de carcaças. Na comparação anual, houve aumento de 3,3%, e frente ao último trimestre de 2019, o acréscimo foi de 2,0%.

Leite e ovos também cresceram

A pesquisa do IBGE também mostra que a aquisição de leite cru feita pelos estabelecimentos que atuam sob inspeção sanitária municipal, estadual ou federal foi de 6,30 bilhões de litros no primeiro trimestre de 2020, uma alta de 1,4% em relação ao mesmo período do ano anterior, mas houve queda de 5,2% frente ao quarto trimestre de 2019.

Já a produção de ovos de galinha alcançou 960,61 milhões de dúzias, o que corresponde a um crescimento de 3,4% na comparação anual e uma queda de 2,5% na trimestral. Se confirmados os resultados, a produção de ovos e leite também deve ser recorde para um primeiro trimestre.

A pesquisa mostra ainda que os curtumes que trabalham com, pelo menos, cinco mil unidades inteiras de couro por ano receberam 7,44 milhões de peças no primeiro trimestre deste ano. Essa quantidade foi 12,2% menor na comparação com o mesmo período de 2019 e 5,7% menor do que a registrada no último trimestre do ano.

