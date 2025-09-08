Prefeitura de Rio Branco lança maior programa habitacional da história do município

A Prefeitura de Rio Branco firmou, nesta sexta-feira (15), uma importante parceria com a Caixa Econômica Federal e o setor privado para a execução do maior programa habitacional da história do município.

A primeira etapa prevê a construção de 500 unidades habitacionais, inseridas em um projeto mais amplo que pretende entregar mais de 2 mil moradias até o final da atual gestão.

O anúncio foi feito durante reunião no gabinete do prefeito Tião Bocalom, que recebeu representantes da Caixa e de empresas parceiras.

que a entrega de moradias: é um investimento que transforma vidas e impulsiona a economia local.

“O maior sonho de cada família é ganhar uma casa. Então, essa parceria que a Prefeitura de Rio Branco tem feito, o prefeito Tião Bocalom, com a Caixa Econômica e com a parte empresarial, com certeza traz transformação para a nossa cidade. Além da casa em si, isso gera emprego e renda para o nosso município”, destacou Joabe Lira.

O prefeito Tião Bocalom ressaltou que, pela primeira vez, a administração municipal está assumindo diretamente a execução de um projeto habitacional dessa dimensão. Ele afirmou que buscou inspiração em modelos já consolidados em estados como Minas Gerais, Paraná, São Paulo e no Distrito Federal.

“A grande dificuldade que a gente tinha é que eu via isso acontecendo em outros estados e, aqui no Acre, não acontecia. Estou feliz que agora a Prefeitura de Rio Branco, que nunca teve um programa de habitação, está realizando esse sonho. Somente com esse programa, ao final do nosso mandato, teremos mais de 2 mil unidades habitacionais de responsabilidade da Prefeitura”, afirmou Bocalom.

O programa habitacional reforça o compromisso da Prefeitura de Rio Branco com o desenvolvimento urbano, a geração de emprego e renda e a melhoria da qualidade de vida da população.