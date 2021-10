WhatsApp deixa de funcionar em celulares mais antigos a partir de segunda (1º)

O WhatsApp vai deixar de funcionar em smartphones mais antigos a partir desta segunda-feira (1º).

Em seu site, a empresa diz que “não será mais compatível com aparelhos Android com o sistema operacional 4.0.4 e versões anteriores”. Ou seja, fica disponível apenas para telefones com Android 4.1 e mais recentes.

Em iPhones, o aplicativo passa a ser compatível somente com o iOS 10 ou mais recentes. É possível continuar usando o app também em alguns modelos com o sistema operacional KaiOS 2.5.1.

A justificativa do WhatsApp é que, por terem sistemas ultrapassados, esses aparelhos não podem receber atualizações necessárias para que o aplicativo funcione normalmente e com segurança.

Segundo a empresa, antes da interrupção de acessos, avisos são enviados aos usuários.

Se o seu celular estiver na lista, a opção é utilizar outro serviço de mensagens ou trocar de aparelho.

Vale ressaltar que o WhatsApp permite que o usuário faça o backup do app de um smartphone da Apple para um Xiaomi, por exemplo.

Confira a lista de Smartphone que não terão mais o WhatsApp:

Apple : modelos de iPhone que não suportam atualização para o iOS 10 ou superior

Samsung : Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy S2, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core e Galaxy Ace 2

LG : LG Lucid 2, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus L5, Optimus L5 II, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7, Optimus L7 II Dual, Optimus L7 II, Optimus F6, Enact, Optimus L4 II Dual, Optimus F3, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus Nitro HD e 4X HD, e Optimus F3Q

ZTE : ZTE Grand S Flex, ZTE V956, Grand X Quad V987 e Grand Memo

Huawei : Huawei Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D Quad XL, Ascend D1 Quad XL, Ascend P1 S e Ascend D2

Sony : Sony Xperia Miro, Sony Xperia Neo L e Xperia Arc S

: Sony Xperia Miro, Sony Xperia Neo L e Xperia Arc S Outros: Alcatel One Touch Evo 7, Archos 53 Platinum, HTC Desire 500, Caterpillar Cat B15, Wiko Cink Five, Wiko Darknight, Lenovo A820, UMi X2, Faea F1 e THL W8.

Com informações do YacoNews