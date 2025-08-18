Homem é morto com tiro de espingarda enquanto dormia em propriedade rural em Senador Guiomard

Suspeito confessou o crime e foi preso pela Polícia Militar após tentativa frustrada de fuga em motocicleta da vítima

Um homicídio registrado na noite de sábado (17) chocou moradores da zona rural de Senador Guiomard, no interior do Acre. A vítima, identificada como José Augusto do Nascimento, de 60 anos, foi morta a tiros em sua própria colônia, localizada no km 76 da BR-364, a 21 quilômetros pelo ramal Bonal.

De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar, o autor do crime seria Antônio Mendes do Nascimento, de 39 anos, que havia sido contratado pelo produtor rural Evídio Domingues, de 47 anos, para realizar serviços de limpeza em uma área de mata da propriedade.

Como o local é de difícil acesso, Antônio teria ido até a residência de José Augusto para buscar água. O idoso prontamente forneceu o recurso e, em seguida, ambos passaram a ingerir bebidas alcoólicas juntos em um acampamento improvisado no meio da mata. Em determinado momento, ocorreu um desentendimento entre eles.

Segundo a polícia, Antônio esperou José Augusto dormir em uma rede, se apossou da espingarda da vítima e efetuou um disparo que o matou. Logo após, fugiu utilizando a motocicleta do idoso, mas o veículo apresentou problemas mecânicos durante o trajeto.

Na tarde de domingo (18), a Polícia Militar foi acionada por Evídio Domingues e se deslocou até a região. Durante o percurso, os policiais encontraram Antônio deitado às margens do ramal. Ao ser questionado, ele confessou espontaneamente o crime e recebeu voz de prisão.

No local do homicídio, os militares localizaram o corpo de José Augusto caído ao solo com um ferimento de arma de fogo. O Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) e a equipe do Instituto Médico Legal (IML) realizaram a perícia e a remoção do corpo. O perito responsável apontou a possibilidade de a vítima ter sido morta enquanto dormia.

A espingarda usada no assassinato foi encontrada próxima ao corpo. O caso está sob investigação da Delegacia de Polícia Civil do Quinari.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários