Homem sobrevive a segunda tentativa de homicídio em menos de uma semana no bairro Preventório, em Rio Branco
Marcelo Costa do Nascimento, de 39 anos, foi baleado nas costas e levado ao Pronto-Socorro; suspeitos fugiram
O bairro Preventório, em Rio Branco, voltou a ser palco de violência na noite deste domingo (17). O alvo foi Marcelo Costa do Nascimento, de 39 anos, que sobreviveu à segunda tentativa de homicídio em menos de uma semana.
De acordo com a vítima, ela caminhava nas proximidades da quadra poliesportiva quando foi abordada por dois homens armados. Marcelo relatou que os suspeitos o ameaçaram e, ao tentar fugir, um deles efetuou cerca de três disparos, atingindo suas costas. Mesmo ferido, conseguiu correr até a rua Rio Grande do Sul, onde pediu ajuda a moradores.
Uma ambulância de suporte avançado do Samu foi acionada, e os socorristas realizaram os primeiros atendimentos. Em seguida, Marcelo foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde permanece internado em estado de saúde estável.
Policiais militares realizaram buscas pela região, mas nenhum suspeito foi localizado.
Segundo a polícia, esta é a segunda vez que Marcelo é alvo de tentativa de execução. Dias antes, ele havia sido atacado por um homem armado com faca. Na ocasião, mesmo ferido no braço esquerdo, conseguiu escapar. Por medo de represálias, a vítima não revelou a identidade de seus agressores.
O caso será investigado pela Polícia Civil.
Polícia prende jovem com 30 kg de maconha e apreende R$ 370 em dinheiro do tráfico em Cruzeiro do Sul
Suspeito de 20 anos tentou fugir e alegou que guardava drogas por R$ 3 mil para terceiros; material estava pronto para distribuição
Uma operação conjunta das Polícias Militar e Civil resultou na prisão de Cauê Silva dos Santos, 20 anos, e na apreensão de 30 quilos de maconha no bairro Miritizal, em Cruzeiro do Sul, no último domingo (17). De acordo com o Major Abraão Silva, comandante da PM local, o suspeito tentou fugir ao avistar os agentes, mas foi detido após jogar no chão uma faca que carregava na cintura.
Detalhes da Operação
Material apreendido:
30,05 kg de maconha prensada (escondidos na casa do suspeito)
86,7g de maconha fracionada (pronta para venda)
18,9g de substância semelhante a cocaína
R$ 370,75 em dinheiro trocado
Balança de precisão, plásticos para embalagem e uma faca
Declaração do acusado: Cauê admitiu que guardava a droga por R$ 3 mil para outra pessoa, mas não revelou nomes dos envolvidos na rede criminosa.
Próximos Passos
O caso foi registrado na Delegacia Geral de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul.
O suspeito deve responder por tráfico de drogas e posse de entorpecentes.
A polícia investiga se Cauê integra uma organização criminosa local.
A apreensão ocorre em meio a operações de combate ao tráfico no Vale do Juruá, região que tem registrado aumento no fluxo de drogas vindas da fronteira com o Peru. A PM reforçou que continuará com ações ostensivas para coibir a venda de drogas na área.
Homem sofre agressão brutal e tem crânio e perna fraturados no bairro Preventório, em Rio Branco
Vítima foi atacada por dois homens armados com ripas de madeira e permanece internada em estado estável
O jovem Cairo de Souza Santos, de 27 anos, foi vítima de uma violenta agressão física na madrugada desta segunda-feira (18), nas proximidades da quadra poliesportiva do bairro Preventório, em Rio Branco.
Segundo relato da própria vítima à polícia, ele caminhava em via pública quando foi surpreendido por dois homens ainda não identificados. Armados com ripas de madeira, os suspeitos passaram a golpeá-lo violentamente na cabeça, provocando um corte profundo que expôs parte da calota craniana.
Mesmo após cair no chão, Cairo continuou sendo agredido. Os criminosos colocaram sua perna direita entre a rua e a calçada e pularam sobre ela, resultando em fratura exposta.
Ferido, o jovem conseguiu correr até a rua Rio Grande do Sul, onde buscou ajuda em uma distribuidora de bebidas. Funcionários acionaram a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma equipe de suporte básico prestou os primeiros socorros e o encaminhou ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde permanece internado em estado de saúde estável.
Os agressores fugiram logo após o crime. Policiais militares realizaram buscas pela região, mas até o momento nenhum suspeito foi preso.
De acordo com a polícia, esta foi a segunda ocorrência semelhante registrada no mesmo ponto do bairro, levantando a hipótese de que traficantes possam estar promovendo ataques para “limpar” a área de usuários de drogas.
Homem é morto com tiro de espingarda enquanto dormia em propriedade rural em Senador Guiomard
Suspeito confessou o crime e foi preso pela Polícia Militar após tentativa frustrada de fuga em motocicleta da vítima
Um homicídio registrado na noite de sábado (17) chocou moradores da zona rural de Senador Guiomard, no interior do Acre. A vítima, identificada como José Augusto do Nascimento, de 60 anos, foi morta a tiros em sua própria colônia, localizada no km 76 da BR-364, a 21 quilômetros pelo ramal Bonal.
De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar, o autor do crime seria Antônio Mendes do Nascimento, de 39 anos, que havia sido contratado pelo produtor rural Evídio Domingues, de 47 anos, para realizar serviços de limpeza em uma área de mata da propriedade.
Como o local é de difícil acesso, Antônio teria ido até a residência de José Augusto para buscar água. O idoso prontamente forneceu o recurso e, em seguida, ambos passaram a ingerir bebidas alcoólicas juntos em um acampamento improvisado no meio da mata. Em determinado momento, ocorreu um desentendimento entre eles.
Segundo a polícia, Antônio esperou José Augusto dormir em uma rede, se apossou da espingarda da vítima e efetuou um disparo que o matou. Logo após, fugiu utilizando a motocicleta do idoso, mas o veículo apresentou problemas mecânicos durante o trajeto.
Na tarde de domingo (18), a Polícia Militar foi acionada por Evídio Domingues e se deslocou até a região. Durante o percurso, os policiais encontraram Antônio deitado às margens do ramal. Ao ser questionado, ele confessou espontaneamente o crime e recebeu voz de prisão.
No local do homicídio, os militares localizaram o corpo de José Augusto caído ao solo com um ferimento de arma de fogo. O Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) e a equipe do Instituto Médico Legal (IML) realizaram a perícia e a remoção do corpo. O perito responsável apontou a possibilidade de a vítima ter sido morta enquanto dormia.
A espingarda usada no assassinato foi encontrada próxima ao corpo. O caso está sob investigação da Delegacia de Polícia Civil do Quinari.
