Rios secam no Acre e maioria está abaixo da cota de alerta máximo

Exceto Tarauacá e Juruá, os demais rios do Acre estão abaixo da cota de alerta máximo, segundo as medições divulgadas nesta quinta-feira (24) pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema).

Além disso, todos continuam secando com o avançar do verão amazônico: Em Plácido de Castro, o Rio Abunã, cuja cota de alerta máximo é de 2 metros, media 0,65 centímetros nesta quinta, 24 horas depois de chegar a 0,70cm.

O Rio Acre em Rio Branco apresentou nível de 2,61m, permanecendo abaixo da média histórica de 4,10m para o período.

À medida em que os rios vazam drasticamente, as chuvas são cada vez mais raras. Os maiores acumulados de chuva registrados foram em Marechal Thaumaturgo, onde choveu 45,60 mm Brasileia (38,40 mm), Tarauacá (35,80 mm), Manoel Urbano (32,60 mm), Capixaba (18,80 mm), Cruzeiro do Sul (17,80 mm) e Xapuri (16 mm).

Quanto menos chuva maior é o risco de incêndios florestais. Em boa parte do Estado, esse risco é médio, segundo a Sema.