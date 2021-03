Um ex-assessor do ex-prefeito de Senador Guiomard André Maia, também está sendo investigado nesta segunda fase da operação e deve ser ouvido durante as investigações.

Na manhã desta terça-feira (9), a Polícia Civil, por meio do Grupo de Enfrentamento aos Crimes Contra a Ordem Tributária (GECOT) em ação conjunta com o Instituto de Defesa Animal e Florestal (IDAF) desencadearam a segunda fase da “Operação Fake Bois” e cumpriram seis mandados de busca e apreensão em alvos na Capital, em Senador Guiomard e Capixaba.

Um dos alvos da operação foi um empresário e proprietário de uma fazenda, localizada no município de Senador Guiomard.

No local foram apreendidas armas de fogo, munições e um vasto material documental que será remetido à análise pericial para identificar elementos comprobatórios que irão subsidiar o inquérito policial. Um ex-assessor do ex-prefeito de Senador Guiomard André Maia, também está sendo investigado nesta segunda fase da operação e deve ser ouvido durante as investigações.

A ação policial contou com mais de cinquenta policiais da capital e do interior, que deram cumprimento a seis mandados de busca e apreensão, expedidos pelo juízo da Vara Criminal de Acrelândia.

