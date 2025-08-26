Polícia Civil cumpre mandado de internação contra jovem envolvido em crime de tortura em Xapuri

Na última segunda-feira, 25, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da equipe de investigadores da Delegacia-Geral de Xapuri, deu cumprimento a um mandado de internação contra R. dos S. A., atualmente maior de idade.

De acordo com as investigações, o jovem esteve envolvido em um crime de tortura ocorrido em 2024, no bairro Sibéria, em Xapuri. Na época, R. dos S. A. era menor de idade, mas, por meio de um trabalho minucioso de investigação, os policiais conseguiram reunir provas que confirmam a sua participação no delito, praticado juntamente com outros indivíduos.

Durante o cumprimento da ordem judicial, o jovem foi localizado em uma residência de familiares, também no bairro Sibéria. Ele foi apreendido, conduzido à delegacia para os procedimentos de praxe e, em seguida, encaminhado para a Pousada do Menor do Alto Acre, onde ficará à disposição da Justiça.

Fonte: PCAC

