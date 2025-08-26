Polícia Militar apreende drogas e materiais de tráfico no bairro Montanhês

Na tarde desta segunda-feira, 25, a Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio de guarnição do 3º Batalhão, apreendeu entorpecentes e diversos materiais utilizados no tráfico de drogas no bairro Montanhês, em Rio Branco.

A ação teve início após denúncia de um cidadão, que informou a presença de um indivíduo comercializando drogas na Travessa das Palheiras. Ao chegar ao local, a guarnição avistou o suspeito, que tentou fugir, abandonando uma mochila e pulando cercas em direção a quintais da região.

Durante a perseguição, o homem acabou entrando em uma residência sem saída, onde foi abordado pelos militares. Questionado, ele informou que parte da droga estava na mochila descartada e o restante em uma residência utilizada para esconder os entorpecentes.

Na mochila, foram encontrados 66 papelotes de maconha (143g), 123 invólucros de pasta base de cocaína (123g) e 14 invólucros de pasta base de cocaína (15g), além de balanças de precisão, embalagens plásticas, dois celulares, potes utilizados para dividir a droga, uma balaclava e uma pochete.

Na residência indicada, os policiais localizaram ainda aproximadamente 136g de maconha pronta para o preparo. Todo o material foi apreendido e encaminhado para a Delegacia de Flagrantes (Defla). O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante e foi apresentado à autoridade policial competente para os devidos procedimentos.

