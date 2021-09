Primeiro trailer de “Matrix Resurrections” é de tirar o fôlego

Por msn.com.br

A Warner Bros. divulgou o aguardado trailer legendado de “Matrix Resurrections”, que chega com imagens espetaculares e muitas cenas de ação.

A prévia começa com Neo (Keanu Reeves) conversando com um terapeuta vivido por Neil Patrick Harris (“How I Met Your Mother”). Passada no presente, em São Francisco, a cena sugere que Neo está sob tratamento psiquiátrico e vivendo de forma muito parecida com o começo do filme original de 1999, quando era conhecido como Thomas Anderson. Entretanto, ele tem dificuldades em aceitar o que está ao seu redor. “Estou louco?” pergunta Neo. “Não usamos essa palavra aqui”, diz o terapeuta.

Na cena seguinte, Neo esbarra com Trinity (Carrie Anne Moss) em um café. “Já nos encontramos antes?”, ela pergunta.

Em seguida, o vídeo mostra Neo tomando pílulas azuis, ao som da música “White Rabbit”, clássico psicodélico da banda Jefferson Airplane, e questionando a realidade, enquanto as pessoas ao seu redor parecem estar sempre grudadas a seus telefones.

Eventualmente, ele encontra a nova personagem de Jessica Henwick (“Punho de Ferro”), que o leva por uma porta luminosa até o homem (Yahya Abdul-Mateen II) que é uma versão jovem de Morpheus (interpretado por Laurence Fishburne na trilogia original) e recebe uma pílula vermelha. É a deixa para finalmente emergir o Neo superpoderoso que enxerga verdade sobre a Matrix. “É hora de voar”, diz o jovem Morpheus, dando início a uma sucessão de cenas de tirar o fôlego, muitas delas com performances impressionantes de Henwick.

Escrito e dirigido por Lana Wachowski, cocriadora da franquia original, o filme traz de volta Keanu Reeves como Neo, Carrie-Anne Moss como Trinity, Jada Pinkett Smith como Niobe, Lambert Wilson como Merovingian e Daniel Bernhardt como o agente Johnson, além de Yahya Abdul-Mateen II (“Watchmen”) como uma versão jovem de Morpheus. Além de Jessica Henwick e Neil Patrick Harris, as novidades do elenco ainda incluem Jonathan Groff (“Mindhunter”), Priyanka Chopra (“Quantico”), Christina Ricci (“A Lenda do Cavaleiro sem Cabeça”) e quatro atores de “Sense8” (série também criada por Lana Wachowski): Brian J. Smith (Will Gorski na série da Netflix), Eréndira Ibarra (Daniela), Max Riemelt (Wolfgang) e Toby Onwumere (Capheus).

A estreia está marcada para 16 de dezembro no Brasil, uma semana antes do lançamento nos EUA.