Pressionado, Governo RO revoga autorização para eventos com quase mil pessoas

A polêmica girava em torno do artigo 4º, do decreto nº 26.134, que liberou a realização de eventos com até 999 pessoas, com distribuição de bebidas alcoólicas, como bares, boates e casas de shows.

Questionado se a Secretaria da Saúde de Rondônia havia sido informada sobre a edição do decreto, o titular da pasta, Fernando Máximo disse que a liberação dos eventos teve aval de um comitê de cientistas do Estado, além de comitê estatístico. Máximo criticou os críticos da medida afirmando que sequer haviam lido o decreto.

O secretário disse que as exigências para a realização dos grandes eventos eram, grandes, como a apresentação de atestado negativo para o Coronavírus, conferência de listas enviadas pelos laboratórios e com fiscal da vigilância sanitária.

A nova regulamentação, que já foi publicada em edição suplementar do Diário Oficial libera a realização de eventos com até metade da capacidade do local, com no máximo 150 pessoas