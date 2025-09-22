Empreendedores do Acre destacam produção local na Expocruz

Missão do Sebrae leva pequenos negócios para maior feira de negócios da Bolívia

Cerca de dez empreendedores do Acre participam, entre os dias 19 e 23 de setembro, da Expocruz, maior feira de negócios da Bolívia, realizada em Santa Cruz de la Sierra. A missão internacional, organizada pelo Sebrae no Acre, abre oportunidades para que pequenos negócios locais ampliem sua presença em mercados globais.

O estande do Acre apresenta produtos que traduzem a diversidade econômica e cultural do estado, como: peças de marchetaria, café, farinha de Cruzeiro do Sul, biscoitos, botas, castanhas, rações para pequenos animais e criações artesanais.

A empreendedora Vanusa Lima, da Portal Marchetaria (@marchetariaportal), destaca os resultados que alcançou em feiras apoiadas pelo Sebrae. “Já vendemos peças para compradores da Arábia Saudita, Colômbia, China, Itália e Portugal. O Sebrae abriu portas para que meus produtos chegassem a lugares onde eu jamais imaginei estar”, afirma.

O estande também divulga o turismo acreano com uma experiência imersiva na Serra do Divisor via realidade virtual, despertando o interesse do público pelas belezas naturais do estado.

Para Aldemar Maciel, gestor do Projeto de Internacionalização do Sebrae, a presença dos pequenos negócios no evento reforça o compromisso da instituição em incentivar novos mercados. “Quando o Sebrae ajuda o empreendedor a cruzar fronteiras, ele amplia mercados e gera desenvolvimento local. Cada negócio que conquista compradores no exterior fortalece a cadeia produtiva, gera emprego e renda para o estado”, ressalta.

A participação dos empreendedores acreanos na Expocruz é resultado de uma ação conjunta entre o Sebrae, Governo do Estado, SETE, SEICT, FAEAC, FIEAC, FEDERACRE, ACISA e ANAC.

Para saber mais sobre as ações do Sebrae, acesse sebrae.com.br/acre ou siga o perfil oficial no Instagram @SebraenoAcre.

