Empreendedores do Acre destacam produção local na Expocruz
Missão do Sebrae leva pequenos negócios para maior feira de negócios da Bolívia
Cerca de dez empreendedores do Acre participam, entre os dias 19 e 23 de setembro, da Expocruz, maior feira de negócios da Bolívia, realizada em Santa Cruz de la Sierra. A missão internacional, organizada pelo Sebrae no Acre, abre oportunidades para que pequenos negócios locais ampliem sua presença em mercados globais.
O estande do Acre apresenta produtos que traduzem a diversidade econômica e cultural do estado, como: peças de marchetaria, café, farinha de Cruzeiro do Sul, biscoitos, botas, castanhas, rações para pequenos animais e criações artesanais.
A empreendedora Vanusa Lima, da Portal Marchetaria (@marchetariaportal), destaca os resultados que alcançou em feiras apoiadas pelo Sebrae. “Já vendemos peças para compradores da Arábia Saudita, Colômbia, China, Itália e Portugal. O Sebrae abriu portas para que meus produtos chegassem a lugares onde eu jamais imaginei estar”, afirma.
O estande também divulga o turismo acreano com uma experiência imersiva na Serra do Divisor via realidade virtual, despertando o interesse do público pelas belezas naturais do estado.
Para Aldemar Maciel, gestor do Projeto de Internacionalização do Sebrae, a presença dos pequenos negócios no evento reforça o compromisso da instituição em incentivar novos mercados. “Quando o Sebrae ajuda o empreendedor a cruzar fronteiras, ele amplia mercados e gera desenvolvimento local. Cada negócio que conquista compradores no exterior fortalece a cadeia produtiva, gera emprego e renda para o estado”, ressalta.
A participação dos empreendedores acreanos na Expocruz é resultado de uma ação conjunta entre o Sebrae, Governo do Estado, SETE, SEICT, FAEAC, FIEAC, FEDERACRE, ACISA e ANAC.
Novo edital entre governo e BNDES vai conectar escolas públicas do Acre à internet
O Ministério das Comunicações, em parceria com o BNDES, anunciou nesta segunda-feira, 22, o lançamento de um novo edital que vai levar internet de banda larga para mais de 1,2 mil escolas públicas nas regiões Norte e Nordeste, incluindo o Acre. A iniciativa, que integra as metas do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), contará com R$ 53 milhões em recursos não reembolsáveis do FUST (Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações).
O Acre já foi contemplado no primeiro edital do programa BNDES FUST, Escolas Conectadas, que destinou R$ 60 milhões para conectar 632 escolas na região Norte, beneficiando cerca de 500 mil alunos em estados como Acre e Amazonas. Com o novo edital, o governo pretende ampliar ainda mais a inclusão digital e reduzir as desigualdades no acesso à tecnologia.
Segundo o ministério das comunicações, o objetivo é garantir que todos os alunos da rede pública tenham o mesmo acesso à internet que os estudantes da rede privada, fortalecendo a educação e promovendo a igualdade de oportunidades.
Prefeitura de Epitaciolândia leva Programa Saúde na Comunidade até moradores do Núcleo São Sebastião – Seringal Porongaba, na Reserva Extrativista Chico Mendes
A Prefeitura de Epitaciolândia realizou com sucesso a 121ª edição do Programa Saúde na Comunidade, desta vez beneficiando os moradores do Núcleo de Base São Sebastião – Seringal Porongaba, localizado na Reserva Extrativista Chico Mendes.
O programa levou uma série de atendimentos médicos e sociais, garantindo mais acesso, cuidado e dignidade para as famílias da região.
Serviços ofertados na 121ª edição:
• Atendimento médico
• Atendimento odontológico
• Atendimento de enfermagem
• Vacinação contra a COVID-19 e de rotina
• Dispensação de medicamentos
• Testes rápidos de ISTs e COVID-19
• PCCU (preventivo do câncer do colo do útero)
• Eletrocardiograma
• Psicologia
• Vacinação antirrábica
• Orientações e serviços do Bolsa Família
• Cabeleireiro
• Ortopedia
• Ultrassonografia
• Infectologia
• Ginecologia
• Psiquiatria
• Nutrologia
Com essa ampla gama de serviços, a gestão municipal reforça o compromisso de estar presente em cada comunidade, levando saúde, cidadania e qualidade de vida para a população, mesmo nos locais mais distantes da cidade.
“A Prefeitura de Epitaciolândia segue levando atendimento de qualidade e serviços essenciais até a população, garantindo mais acesso, cuidado e dignidade para todos. Juntos, seguimos construindo uma cidade mais humana e presente em cada comunidade.” – destacou a administração municipal.
MP do Acre investiga atraso de 5 anos na construção de aterro sanitário em Sena Madureira
Município descumpriu TAC de 2019 e mantém lixão a céu aberto sem controle ambiental; promotoria instaurou inquérito civil para fiscalizar obras
O Ministério Público do Estado do Acre instaurou um inquérito civil para fiscalizar a implantação do aterro sanitário em Sena Madureira e a desativação definitiva do lixão a céu aberto que ainda opera no município. A ação foi movida pela Promotoria de Justiça Cível local, sob responsabilidade do promotor Júlio César de Medeiros Silva.
De acordo com o MP, o município descumpriu sistematicamente as obrigações assumidas em um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado em julho de 2019, que previa a apresentação do projeto do aterro e a indicação da área para sua instalação em até três meses. Mesmo com a previsão de multa diária por atraso, as etapas não foram cumpridas.
Durante fiscalização realizada em novembro de 2024, técnicos constataram que a área atual de despejo de resíduos não possui planejamento, manejo ou controle ambiental adequado. Entre as irregularidades identificadas estão a falta de impermeabilização do solo, ausência de sistemas de monitoramento de águas subterrâneas, presença de urubus, risco de proliferação de doenças e falta de atendimento médico contínuo aos moradores do entorno.
O inquérito também destacou a necessidade urgente de aquisição de caminhões compactadores, já que a coleta é feita atualmente com veículos abertos, o que provoca queda de resíduos pelas ruas e margens da BR-364.
Com a instauração do procedimento, o MP pretende reunir documentos e depoimentos para compelir o município a cumprir suas obrigações legais. A Promotoria também exigirá a divulgação permanente dos dias e horários da coleta de lixo nos bairros, medida considerada essencial para evitar acúmulo de resíduos na cidade.
