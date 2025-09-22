Prefeito Jerry Correia reúne forças de segurança para garantir tranquilidade durante a ExpoFronteira 2025

Na manhã desta segunda-feira (22), o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, coordenou uma reunião em seu gabinete com representantes das principais forças de segurança que atuarão na ExpoFronteira 2025. O encontro teve como pauta central o planejamento integrado para assegurar a proteção do público e o bom andamento do evento, que deve receber milhares de visitantes nos próximos dias.

Estiveram presentes no encontro membros da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Ministério Público, Detran, Conselho Tutelar, além de outras instituições que desempenharão papel fundamental durante o evento.

Durante a reunião, foram debatidas estratégias de segurança no trânsito, prevenção de acidentes, organização de acessos, fiscalização de vendas e consumo de bebidas alcoólicas, além da proteção de crianças e adolescentes.

Após a agenda no gabinete, os representantes das forças de segurança acompanharam o prefeito em uma vistoria ao espaço da ExpoFronteira, onde a estrutura está em fase final de montagem.

“A ExpoFronteira é um momento muito esperado por toda a nossa população. Queremos que cada visitante aproveite com tranquilidade e por isso estamos somando esforços com todas as instituições. A segurança é prioridade absoluta”, ressaltou o prefeito Jerry Correia.

A expectativa é que a ExpoFronteira 2025 seja uma das maiores já realizadas, reunindo entretenimento, cultura, negócios e integração entre os povos da fronteira. A parceria entre a prefeitura e as forças de segurança reforça o compromisso de fazer da festa um marco de organização e sucesso.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários