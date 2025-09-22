Acre
Nos Estados Unidos, Acre lança plataforma inédita de monitoramento de enchentes
Imagine saber, com antecedência, se sua casa corre risco de alagamento, se sua lavoura será afetada por uma cheia ou se o seu bairro precisa ser evacuado.
Essa é a proposta da plataforma Acre Climate, uma das mais inovadoras ferramentas de monitoramento ambiental da Amazônia, lançado pelo governo do Acre nesta segunda-feira, 22, durante a 17ª Semana do Clima em Nova York.
O sistema, inédito entre os estados brasileiros, oferece simulações espaciais sobre os impactos das enchentes. A vice-governadora Mailza Assis, que lidera a comitiva acreana em Nova York, ressaltou a importância de o Acre estar presente nos debates com resultados concretos e soluções baseadas na ciência e na inovação.
“O Acre viveu nos últimos anos grandes enchentes, e isso reforça a urgência de nos adaptarmos à crise climática. Por isso, lançamos a plataforma Acre Climate: uma ferramenta tecnológica que ajuda a proteger vidas, prever impactos e planejar melhor as ações de resposta. É inovação a serviço da prevenção e da justiça social.”
A vice-governadora destacou ainda que estar na Semana do Clima em Nova York é a oportunidade de mostrar ao mundo que o Acre tem trabalhado com seriedade para enfrentar os efeitos das mudanças climáticas.
“Com 85% da nossa floresta preservada, o Acre mostra que é possível conservar e produzir com responsabilidade. Temos resultados concretos na redução do desmatamento e seguimos investindo em quem mantém a floresta em pé. Nosso recado ao mundo, rumo à COP30, é claro: preservar a Amazônia é um compromisso coletivo — e estamos prontos para liderar com cooperação, seriedade e esperança”.
Tecnologia para salvar vidas
O secretário de estado de Meio Ambiente, Leonardo Carvalho, destacou que a nova plataforma representa um marco na capacidade de resposta do estado aos desastres naturais.
“O projeto do Acre foi o único [entre todos os estados brasileiros] selecionado pelo Future Fund, uma iniciativa global coordenada pelo The Climate Group. A plataforma vai permitir um monitoramento mais preciso dos eventos extremos, como as enchentes que infelizmente têm se tornado cada vez mais frequentes no nosso estado. Com essa ferramenta, poderemos tomar decisões mais rápidas e efetivas, protegendo vidas e fortalecendo nossa capacidade de resposta”, garantiu o gestor.
Fraca onda polar traz chuvas e temperaturas amenas no Acre
A primavera começou com mudanças no tempo no Acre. Uma fraca onda polar atinge o estado a partir desta terça-feira, 23, reduzindo o calor e provocando chuvas em várias regiões. Segundo a previsão do meteorologista, Davi Friale, divulgada nesta segunda-feira, 22, os próximos dias serão marcados por instabilidade, com temperaturas mais amenas, principalmente em Rio Branco, Brasileia e no leste e sul do estado.
De acordo com o Friale, há alta probabilidade de chuvas fortes, acompanhadas de temporais, especialmente no centro do Acre e no vale do Juruá. Na quinta-feira, 25, as precipitações devem se intensificar novamente, podendo causar transtornos como alagamentos de ruas e danos em edificações.
Na capital acreana, a máxima não deve ultrapassar os 27°C nesta terça-feira, enquanto as mínimas previstas para a madrugada de quarta variam entre 18°C e 21°C. Ventos de sudeste, com rajadas moderadas, devem deixar o dia mais ventilado.
Incêndio no bairro Floresta Sul mobiliza Corpo de Bombeiros em Rio Branco
Um incêndio em um terreno desocupado ameaçou casas do entorno na tarde desta segunda-feira (22), no bairro Floresta Sul, em Rio Branco, e está sendo extinguido por equipes do Corpo de Bombeiros.
De acordo com informações do Corpo de Bombeiros do Acre, a primeira equipe de combate chegou ao local às 14h30, e depois pediu reforço. Duas equipes – salvamento e equipe da operação fogo controlado do 3⁰ BEPCIF – trabalham para fazer a extinção do fogo, até o fechamento desta matéria. Não há informações de feridos, nem sobre o que teria originado o fogo.
Empreendedores do Acre destacam produção local na Expocruz
Missão do Sebrae leva pequenos negócios para maior feira de negócios da Bolívia
Cerca de dez empreendedores do Acre participam, entre os dias 19 e 23 de setembro, da Expocruz, maior feira de negócios da Bolívia, realizada em Santa Cruz de la Sierra. A missão internacional, organizada pelo Sebrae no Acre, abre oportunidades para que pequenos negócios locais ampliem sua presença em mercados globais.
O estande do Acre apresenta produtos que traduzem a diversidade econômica e cultural do estado, como: peças de marchetaria, café, farinha de Cruzeiro do Sul, biscoitos, botas, castanhas, rações para pequenos animais e criações artesanais.
A empreendedora Vanusa Lima, da Portal Marchetaria (@marchetariaportal), destaca os resultados que alcançou em feiras apoiadas pelo Sebrae. “Já vendemos peças para compradores da Arábia Saudita, Colômbia, China, Itália e Portugal. O Sebrae abriu portas para que meus produtos chegassem a lugares onde eu jamais imaginei estar”, afirma.
O estande também divulga o turismo acreano com uma experiência imersiva na Serra do Divisor via realidade virtual, despertando o interesse do público pelas belezas naturais do estado.
Para Aldemar Maciel, gestor do Projeto de Internacionalização do Sebrae, a presença dos pequenos negócios no evento reforça o compromisso da instituição em incentivar novos mercados. “Quando o Sebrae ajuda o empreendedor a cruzar fronteiras, ele amplia mercados e gera desenvolvimento local. Cada negócio que conquista compradores no exterior fortalece a cadeia produtiva, gera emprego e renda para o estado”, ressalta.
A participação dos empreendedores acreanos na Expocruz é resultado de uma ação conjunta entre o Sebrae, Governo do Estado, SETE, SEICT, FAEAC, FIEAC, FEDERACRE, ACISA e ANAC.
