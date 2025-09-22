Geral
PRF flagra motorista embriagado na BR-317 em Capixaba
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou neste domingo, 21, uma abordagem a uma motocicleta que circulava de forma irregular na BR-317, em Capixaba (AC).
Durante a fiscalização, os policiais identificaram que o condutor apresentava sinais claros de ingestão de bebida alcoólica.
Submetido ao teste do etilômetro, o motorista apresentou índice de álcool no sangue muito acima do permitido por lei. Com isso, foi imediatamente preso pelo crime de embriaguez ao volante.
Prefeitura de Epitaciolândia promove roda de conversa em alusão ao Setembro Amarelo
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio das Secretarias de Saúde e Planejamento, realizou na manhã desta segunda-feira, 22, no Centro de Referência do Idoso (CRIE), uma roda de conversa em alusão ao Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção ao suicídio e à promoção de debates sobre saúde mental.
O tema escolhido para o encontro foi “Falar é a Melhor Solução”, lema da campanha que reforça a importância do diálogo aberto e da escuta empática como forma de combater o silêncio em torno do suicídio.
O evento contou com a presença do prefeito Sérgio Lopes, do vice-prefeito Sérgio Mesquita, além de secretários e servidores municipais. Durante as discussões, foi ressaltado que a comunicação sincera e a busca por ajuda profissional são fundamentais para salvar vidas e oferecer apoio a quem enfrenta transtornos mentais como a depressão.
De acordo com os organizadores, a iniciativa busca encorajar a população a compartilhar seus sentimentos e construir redes de apoio. O debate também serviu como alerta para a realidade de muitas pessoas que, em silêncio, sofrem com dores emocionais profundas e, sem acolhimento ou diálogo, acabam atentando contra a própria vida.
Além da população em geral, a gestão municipal também tem se preocupado com a saúde física e emocional de seus servidores, promovendo ações de conscientização e valorizando o cuidado integral com cada indivíduo.
O Setembro Amarelo reforça a mensagem de que falar sobre o tema é essencial. Com mais empatia, apoio psicológico e diálogo, é possível prevenir o suicídio e salvar vidas.
Polícia Militar cumpre seis mandados de prisão e um de busca e apreensão no fim de semana em todo o Acre
A Polícia Militar do Acre (PMAC) retirou das ruas, neste final de semana, seis foragidos da Justiça e ainda cumpriu um mandado de busca e apreensão contra um adolescente. As ações aconteceram nos dias 20 e 21 de setembro, em diferentes municípios do estado, e reforçam o compromisso da instituição com a segurança da população.
O mandado de busca e apreensão de adolescente foi cumprido no dia 20, em Cruzeiro do Sul. No mesmo dia, a PMAC prendeu um foragido no bairro Bosque, em Rio Branco, e outro em um ramal no município de Porto Acre. Já no domingo, 21, foram realizadas quatro prisões: uma em Senador Guiomard, outra em Cruzeiro do Sul, além de duas na capital, nos bairros Belo Jardim e Montanhês.
Com essas ações, a PMAC devolve os foragidos ao Sistema Prisional, restabelecendo o cumprimento das penas determinadas pela Justiça.
Onça-pintada invade quintal e causa pânico pelas ruas de Extrema, no interior de Rondônia
Felino foi visto próximo a creche no distrito de Extrema; um morador ficou ferido e autoridades seguem monitorando a região.
Na manhã desta segunda-feira (22), moradores do distrito de Extrema, em Porto Velho (RO), enfrentaram momentos de tensão após uma onça-pintada invadir o quintal de uma residência e circular pelas proximidades de uma creche.
O animal foi avistado no pátio de uma casa, e a notícia rapidamente se espalhou por meio de grupos de WhatsApp. Com receio de que a onça se aproximasse das crianças, populares improvisaram um cerco para tentar conter o felino até a chegada das autoridades.
Encurralada e acuada, a onça permaneceu próxima ao imóvel, intensificando o clima de pânico. Durante a mobilização, um morador acabou ferido com um corte profundo no braço e precisou ser encaminhado a uma unidade de saúde, onde recebeu atendimento médico.
A Polícia Militar foi acionada, mas, diante da falta de equipamentos adequados, solicitou apoio da Polícia Ambiental e do Corpo de Bombeiros. No entanto, quando as equipes especializadas chegaram ao local, o animal já havia fugido.
Equipes seguem monitorando a região para tentar capturar a onça de forma segura. Enquanto isso, moradores cobram medidas urgentes das autoridades para evitar novos incidentes que coloquem em risco a população.
