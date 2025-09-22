Geral
Prefeitura de Epitaciolândia promove roda de conversa em alusão ao Setembro Amarelo
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio das Secretarias de Saúde e Planejamento, realizou na manhã desta segunda-feira, 22, no Centro de Referência do Idoso (CRIE), uma roda de conversa em alusão ao Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção ao suicídio e à promoção de debates sobre saúde mental.
O tema escolhido para o encontro foi “Falar é a Melhor Solução”, lema da campanha que reforça a importância do diálogo aberto e da escuta empática como forma de combater o silêncio em torno do suicídio.
O evento contou com a presença do prefeito Sérgio Lopes, do vice-prefeito Sérgio Mesquita, além de secretários e servidores municipais. Durante as discussões, foi ressaltado que a comunicação sincera e a busca por ajuda profissional são fundamentais para salvar vidas e oferecer apoio a quem enfrenta transtornos mentais como a depressão.
De acordo com os organizadores, a iniciativa busca encorajar a população a compartilhar seus sentimentos e construir redes de apoio. O debate também serviu como alerta para a realidade de muitas pessoas que, em silêncio, sofrem com dores emocionais profundas e, sem acolhimento ou diálogo, acabam atentando contra a própria vida.
Além da população em geral, a gestão municipal também tem se preocupado com a saúde física e emocional de seus servidores, promovendo ações de conscientização e valorizando o cuidado integral com cada indivíduo.
O Setembro Amarelo reforça a mensagem de que falar sobre o tema é essencial. Com mais empatia, apoio psicológico e diálogo, é possível prevenir o suicídio e salvar vidas.
Polícia Militar cumpre seis mandados de prisão e um de busca e apreensão no fim de semana em todo o Acre
A Polícia Militar do Acre (PMAC) retirou das ruas, neste final de semana, seis foragidos da Justiça e ainda cumpriu um mandado de busca e apreensão contra um adolescente. As ações aconteceram nos dias 20 e 21 de setembro, em diferentes municípios do estado, e reforçam o compromisso da instituição com a segurança da população.
O mandado de busca e apreensão de adolescente foi cumprido no dia 20, em Cruzeiro do Sul. No mesmo dia, a PMAC prendeu um foragido no bairro Bosque, em Rio Branco, e outro em um ramal no município de Porto Acre. Já no domingo, 21, foram realizadas quatro prisões: uma em Senador Guiomard, outra em Cruzeiro do Sul, além de duas na capital, nos bairros Belo Jardim e Montanhês.
Com essas ações, a PMAC devolve os foragidos ao Sistema Prisional, restabelecendo o cumprimento das penas determinadas pela Justiça.
PRF flagra motorista embriagado na BR-317 em Capixaba
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou neste domingo, 21, uma abordagem a uma motocicleta que circulava de forma irregular na BR-317, em Capixaba (AC).
Durante a fiscalização, os policiais identificaram que o condutor apresentava sinais claros de ingestão de bebida alcoólica.
Submetido ao teste do etilômetro, o motorista apresentou índice de álcool no sangue muito acima do permitido por lei. Com isso, foi imediatamente preso pelo crime de embriaguez ao volante.
Onça-pintada invade quintal e causa pânico pelas ruas de Extrema, no interior de Rondônia
Felino foi visto próximo a creche no distrito de Extrema; um morador ficou ferido e autoridades seguem monitorando a região.
Na manhã desta segunda-feira (22), moradores do distrito de Extrema, em Porto Velho (RO), enfrentaram momentos de tensão após uma onça-pintada invadir o quintal de uma residência e circular pelas proximidades de uma creche.
O animal foi avistado no pátio de uma casa, e a notícia rapidamente se espalhou por meio de grupos de WhatsApp. Com receio de que a onça se aproximasse das crianças, populares improvisaram um cerco para tentar conter o felino até a chegada das autoridades.
Encurralada e acuada, a onça permaneceu próxima ao imóvel, intensificando o clima de pânico. Durante a mobilização, um morador acabou ferido com um corte profundo no braço e precisou ser encaminhado a uma unidade de saúde, onde recebeu atendimento médico.
A Polícia Militar foi acionada, mas, diante da falta de equipamentos adequados, solicitou apoio da Polícia Ambiental e do Corpo de Bombeiros. No entanto, quando as equipes especializadas chegaram ao local, o animal já havia fugido.
Equipes seguem monitorando a região para tentar capturar a onça de forma segura. Enquanto isso, moradores cobram medidas urgentes das autoridades para evitar novos incidentes que coloquem em risco a população.
