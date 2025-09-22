Acre
Governador assina ordem de serviço para CER II e nova delegacia em Brasiléia, e anuncia surpresa: primeira UPA para Epitaciolândia
Cerimônia em Brasiléia também entregou mais de 100 títulos de terra urbanos; unidade de saúde e um sonho antigo da população do município vizinho
Em cerimônia realizada na Escola Rural Valéria Bispo Sabala, zona rural, km 26, município de Brasiléia nesta segunda-feira (22), o governador Gladson Cameli (PP) assinou as ordens de serviço para a construção do Centro Especializado em Reabilitação (CER II) e da nova Delegacia de Polícia Civil do município. Mas a grande surpresa do evento foi o anúncio da primeira Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de grande porte para Epitaciolândia, projeto que já está em fase final de elaboração.
O anúncio pegou de surpresa o vereador Rosimar do Robicom (Republicanos), que representava o prefeito Sérgio Lopes (PL) na solenidade. A unidade hospitalar era um sonho antigo dos moradores da região.
Além das obras de infraestrutura em saúde e segurança, o governo entregou mais de 100 títulos definitivos urbanos para famílias, instituições religiosas e associações de moradores, por meio dos programas Minha Terra de Papel Passado e Igreja Legal, coordenados pelo Iteracre.
O CER II atenderá pessoas com deficiências física e intelectual, enquanto a nova delegacia reforçará a segurança pública na região do Alto Acre. As obras representam investimentos significativos para o desenvolvimento da fronteira acreana.
Veja vídeo com vereador Rosimar do Rubicon:
Comentários
Acre
Nos Estados Unidos, Acre lança plataforma inédita de monitoramento de enchentes
Imagine saber, com antecedência, se sua casa corre risco de alagamento, se sua lavoura será afetada por uma cheia ou se o seu bairro precisa ser evacuado.
Essa é a proposta da plataforma Acre Climate, uma das mais inovadoras ferramentas de monitoramento ambiental da Amazônia, lançado pelo governo do Acre nesta segunda-feira, 22, durante a 17ª Semana do Clima em Nova York.
O sistema, inédito entre os estados brasileiros, oferece simulações espaciais sobre os impactos das enchentes. A vice-governadora Mailza Assis, que lidera a comitiva acreana em Nova York, ressaltou a importância de o Acre estar presente nos debates com resultados concretos e soluções baseadas na ciência e na inovação.
“O Acre viveu nos últimos anos grandes enchentes, e isso reforça a urgência de nos adaptarmos à crise climática. Por isso, lançamos a plataforma Acre Climate: uma ferramenta tecnológica que ajuda a proteger vidas, prever impactos e planejar melhor as ações de resposta. É inovação a serviço da prevenção e da justiça social.”
A vice-governadora destacou ainda que estar na Semana do Clima em Nova York é a oportunidade de mostrar ao mundo que o Acre tem trabalhado com seriedade para enfrentar os efeitos das mudanças climáticas.
“Com 85% da nossa floresta preservada, o Acre mostra que é possível conservar e produzir com responsabilidade. Temos resultados concretos na redução do desmatamento e seguimos investindo em quem mantém a floresta em pé. Nosso recado ao mundo, rumo à COP30, é claro: preservar a Amazônia é um compromisso coletivo — e estamos prontos para liderar com cooperação, seriedade e esperança”.
Tecnologia para salvar vidas
O secretário de estado de Meio Ambiente, Leonardo Carvalho, destacou que a nova plataforma representa um marco na capacidade de resposta do estado aos desastres naturais.
“O projeto do Acre foi o único [entre todos os estados brasileiros] selecionado pelo Future Fund, uma iniciativa global coordenada pelo The Climate Group. A plataforma vai permitir um monitoramento mais preciso dos eventos extremos, como as enchentes que infelizmente têm se tornado cada vez mais frequentes no nosso estado. Com essa ferramenta, poderemos tomar decisões mais rápidas e efetivas, protegendo vidas e fortalecendo nossa capacidade de resposta”, garantiu o gestor.
Comentários
Acre
Fraca onda polar traz chuvas e temperaturas amenas no Acre
A primavera começou com mudanças no tempo no Acre. Uma fraca onda polar atinge o estado a partir desta terça-feira, 23, reduzindo o calor e provocando chuvas em várias regiões. Segundo a previsão do meteorologista, Davi Friale, divulgada nesta segunda-feira, 22, os próximos dias serão marcados por instabilidade, com temperaturas mais amenas, principalmente em Rio Branco, Brasileia e no leste e sul do estado.
De acordo com o Friale, há alta probabilidade de chuvas fortes, acompanhadas de temporais, especialmente no centro do Acre e no vale do Juruá. Na quinta-feira, 25, as precipitações devem se intensificar novamente, podendo causar transtornos como alagamentos de ruas e danos em edificações.
Na capital acreana, a máxima não deve ultrapassar os 27°C nesta terça-feira, enquanto as mínimas previstas para a madrugada de quarta variam entre 18°C e 21°C. Ventos de sudeste, com rajadas moderadas, devem deixar o dia mais ventilado.
Comentários
Acre
Incêndio no bairro Floresta Sul mobiliza Corpo de Bombeiros em Rio Branco
Um incêndio em um terreno desocupado ameaçou casas do entorno na tarde desta segunda-feira (22), no bairro Floresta Sul, em Rio Branco, e está sendo extinguido por equipes do Corpo de Bombeiros.
De acordo com informações do Corpo de Bombeiros do Acre, a primeira equipe de combate chegou ao local às 14h30, e depois pediu reforço. Duas equipes – salvamento e equipe da operação fogo controlado do 3⁰ BEPCIF – trabalham para fazer a extinção do fogo, até o fechamento desta matéria. Não há informações de feridos, nem sobre o que teria originado o fogo.
Veja o vídeo:
Você precisa fazer login para comentar.