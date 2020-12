O caso do jovem especial, conhecido por Júnior, ocorrido na manhã desta segunda-feira, dia 14, chamou atenção do atual presidente da Câmara Municipal de Epitaciolândia, Jose Antônio da Silva Batista (Nêgo), que está abrindo um processo administrativo para que algo parecido não venha acontecer futuramente.

O presidente esteve reunido com a mãe do jovem, dona Francisca, que entrou na Câmara e usou a tribuna para falar algumas palavras e em seguida, quebrou um dos quadros com a mão, colocando sua integridade física em perigo.

Ao saber do episódio, José Antônio procurou saber do estado de saúde do jovem e quem teria gravado o vídeo, já que aparece duas pessoas filmando por celular. Um dos quais, poder ser um vereador que não teria pensado nas consequências, além de postar em redes sociais.

Segundo o presidente, colocou a Casa à disposição da família, por saber dos problemas do jovem e que o poder público deve olhar com mais carinho para casos como esse. Foi informado que Epitaciolândia teria cerca de 500 casos que vêm sendo acompanhado pelo Centro de Atenção Psicossocial (CAPS).

Veja vídeo com o presidente da Câmara e a mãe do jovem.

Ma’teria relacionada:

Comentários