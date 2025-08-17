Flash
Governador Gladson Camelí anuncia pacote de investimentos em Feijó com entregas em educação, infraestrutura, indústria e transporte
O governador Gladson Camelí esteve em Feijó na tarde deste sábado, 16, para anunciar e entregar uma série de obras e investimentos voltados à infraestrutura, educação, geração de empregos e fortalecimento da economia local. A agenda incluiu inaugurações, assinaturas de convênios e anúncios estratégicos que beneficiam diretamente a população do município, lar de mais de 35 mil pessoas.
Ao realizar as entregas, o governador do Acre destacou: “Todas essas ações são mais uma demonstração do compromisso do nosso governo com a busca pela qualidade de vida, segurança e dignidade das famílias acreanas”.
“Com muito orgulho e suor estamos entregando e anunciando investimentos em vários setores como segurança, educação, trânsito, indústria, tecnologia e geração de renda. Pois sabemos que a cada momento que nos unimos para fazer o bem estamos sendo instrumento de paz e prosperidade para o próximo”, finaliza.
Feijó revitalizada
O primeiro compromisso do governador foi a entrega do revitalizado Terminal Rodoviário de Feijó, aprimorado pela Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop). O espaço recebeu um investimento de R$ 201 mil, com recursos próprios do Estado.
Foram realizados serviços de manutenção e reparação em toda a estrutura, contemplando melhorias na acessibilidade, segurança e conforto para passageiros, motoristas e funcionários. As obras garantem também maior durabilidade ao prédio, reduzindo custos com manutenções emergenciais no futuro.
Com a modernização, o terminal passa a oferecer um ambiente mais adequado aos viajantes, fortalecendo a imagem do município para quem circula pela região. A administração do espaço será cedida à prefeitura de Feijó, que ficará responsável pela gestão.
Outra importante entrega é a da unidade do Instituto Socioeducativo (ISE) de Feijó, que passou por serviços de manutenção e reparação em sua estrutura física.
O prédio recebeu intervenções que garantem um ambiente mais seguro e humanizado, em conformidade com a legislação que rege o atendimento socioeducativo. Atualmente, a unidade acompanha sete adolescentes em cumprimento de medidas e já recebeu, ao longo dos anos, 96 socioeducandos.
A revitalização trouxe melhorias não apenas nas condições estruturais, mas também na oferta de atividades que auxiliam na ressocialização. Na ocasião, Mário César, presidente do ISE destacou o esmero do governo estadual: “Contamos com oito unidades espalhadas pelo Acre e todas elas já foram revitalizadas com melhorias essenciais para a ressocialização adequada de nossos jovens. Queremos sempre educar e reformar a vida daqueles que precisam do nosso apoio”.
Investimentos de R$ 2,6 milhões na educação
O governador também anunciou um pacote expressivo de investimentos para a educação. Primeiramente, foram assinadas ordens de serviço para obras de manutenção predial em três escolas da rede estadual, totalizando R$ 1,1 milhão. As instituições contempladas são:
- Escola Estadual Francisco Nunes Leitão, com o valor de R$ 300 mil
- Escola Estadual de Educação no Campo Carlos Venizio, com o valor de R$ 350 mil
- Escola Estadual Nanzio Magalhães, com o valor de R$ 450 mil
As intervenções incluem recuperação de coberturas, adequações em cozinhas e depósitos, reparos em pisos e paredes, execução de calçamento, substituição de esquadrias, pintura geral, além de melhorias nas redes elétrica e hidrossanitária. Também estão previstas adaptações de acessibilidade e manutenção de cercamentos e muros, garantindo ambientes mais seguros e acolhedores para estudantes e professores.
Na mesma solenidade, o governo do Acre e a prefeitura de Feijó assinaram um convênio no valor de R$ 1,5 milhão para revitalização e ampliação de unidades escolares compartilhadas entre as redes estadual e municipal. A iniciativa, com vigência inicial de 12 meses, pode ser prorrogada e tem como objetivo melhorar as condições de ensino em áreas urbanas, rurais, além de escolas ribeirinhas de difícil acesso.
Segundo o secretário de Estado de Educação e Cultura, Aberson Carvalho, os investimentos buscam combater a evasão escolar, valorizar a educação no interior e gerar empregos durante a execução das obras.
Primeira indústria de processamento de açaí de Feijó
Outro anúncio que contemplou a população foi a concessão de um terreno no Polo Industrial de Feijó para instalação da primeira indústria de processamento do açaí de Feijó, produto que recebeu, em 2023, o selo de indicação geográfica de procedência e representa culturalmente o município.
O investimento de R$ 6 milhões será realizado em parceria com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), e a Cooperativa de Produtores, Coletores e Batedores de Açaí de Feijó (AÇAICOOP), que reúne mais de 50 membros ativos e envolve mais de 500 famílias em toda a cadeia produtiva.
O titular da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), Assurbanípal Mesquita, aponta que a indústria terá capacidade de processar até 500 toneladas por safra, gerando mais de 50 empregos diretos e consolidando o açaí como principal produto da economia local.
“Essa conquista é fruto da união do Estado, governo federal e produtores. Com essa indústria, o açaí de Feijó ganhará o mundo com selo de origem, garantindo renda para centenas de famílias”, destacou Mesquita.
Trânsito acessível e seguro
A agenda do governador também incluiu entregas na área de trânsito, por meio do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC). Pelo programa CNH Social, foram entregues 97 carteiras de habilitação a moradores de baixa renda de Feijó, que agora terão maior mobilidade e oportunidades no mercado de trabalho. O investimento estadual no programa é de R$ 9 milhões.
Uma das beneficiadas, a jovem Érica da Silva, de 19 anos, celebrou a conquista: “Assim que completei a maioridade, já quis tirar minha carteira de motorista. Estava me planejando, guardando dinheiro, e fui contemplada por essa bênção do Estado. Sou muito grata”.
No âmbito do projeto Motociclista Consciente, foram entregues 25 coletes e 50 capacetes a mototaxistas que atuam no município. A iniciativa, que recebeu investimento de R$ 488.287,20, busca incentivar a condução segura e reduzir índices de acidentes de trânsito.
O mototaxista Mardilson Souza agradeceu a iniciativa: “Parece pouca coisa, mas isso é uma grande conquista para mim e para meus colegas. Agora podemos exercer nossa profissão com equipamentos novos e mais segurança”.
“Executamos esses programas com o apoio incondicional do governador. Ao final do mandato, em 2026, serão 22 mil famílias beneficiadas, atravessadas com cidadania e geração de renda”, exalta Taynara Martins.
Fortalecimento local
O prefeito de Feijó Railson Ferreira participou da solenidade e em nome de toda a população ele destacou a presença e empenho dos presentes: “Agradeço a vinda do governador e de todos os envolvidos nessa grande entrega que beneficia todos os moradores de Feijó. Sempre que o governador visita uma cidade, ela é contemplada e seus moradores são beneficiados”.
Polícia Civil do Acre prende criminoso com apoio da polícia peruana em operação binacional
Na tarde deste sábado, 16, a Polícia Civil do Acre, em ação conjunta com a Polícia Federal e apoio da Polícia Nacional do Peru, realizou a prisão de Jackson Chaves de Souza, de 26 anos, apontado como uma das lideranças de uma organização criminosa atuante no estado. O homem foi detido na Ponte da Amizade, que liga o município acreano de Assis Brasil a Iñapari, no Peru.
Jackson estava foragido da Justiça acreana desde 2021 e vinha se escondendo em território peruano. Na noite da última sexta-feira, 15, ele já havia sido capturado pela polícia peruana na cidade de Porto Maldonado, portando documentos falsos e sendo investigado por suspeita de envolvimento em diversos crimes no distrito de Madre de Dios.
No Brasil, o criminoso responde a processos por tráfico de drogas, homicídios e corrupção de menores, figurando na lista de foragidos de alta periculosidade acompanhados pelo setor de inteligência da Polícia Civil do Acre.
A operação que resultou na captura foi coordenada pelo Departamento de Polícia da Capital e Interior (DPCI), com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE), da Delegacia-Geral de Assis Brasil e da Polícia Federal, reforçando a integração das forças de segurança no combate ao crime organizado.
O delegado-geral da Polícia Civil do Acre, José Henrique Maciel, destacou a importância da prisão.
“Essa captura é fruto de um trabalho de inteligência contínuo, determinado pela Direção-Geral da Polícia Civil, para identificar, relacionar e acompanhar foragidos de alta periculosidade que praticaram crimes no Acre e se refugiaram em países vizinhos. A cooperação entre as polícias do Brasil e do Peru foi fundamental para alcançarmos esse resultado. A prisão de Jackson representa um golpe importante contra o crime organizado e reforça nosso compromisso em combater, de forma firme e integrada, organizações criminosas que atuam na região de fronteira”, afirmou.
A Polícia Civil segue monitorando outros foragidos considerados de alta periculosidade, reforçando a atuação conjunta com países vizinhos para garantir a segurança da população acreana.
Sebrae e Prefeitura de Rio Branco realizam evento para fortalecer gestão fiscal nos municípios acreanos
Encontro abordou temas como reforma tributária, receitas próprias, planejamento territorial e emendas parlamentares
Nos dias 14 e 15 de agosto, o Sebrae no Acre e a Prefeitura de Rio Branco realizaram, no auditório do Sebrae, o evento Gestão Fiscal 2025+ Caminhos para os Novos Mandatos Municipais. Com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento dos municípios do Acre, o evento contou com a parceria da Associação dos Municípios do Acre – Amac, do Tribunal de Contas do Estado do Acre – TCE/AC, da Assembleia Legislativa do Estado do Acre – Aleac e do Governo do Estado.
Através de painéis, oficinas e debates, o encontro reuniu prefeitos, vice-prefeitos, gestores públicos e representantes dos municípios na busca de facilitar o diálogo entre temas importantes como reforma tributária, receitas próprias, planejamento territorial e emendas parlamentares.
Para o diretor de Administração e Finanças do Sebrae, Vandré Prado, o caminho para a desburocratização dessas temáticas é um desafio contínuo durante o processo de modernização da gestão financeira. “Nós, que estamos nesse momento à frente do Sebrae, temos um desafio muito grande de buscar não só o que já temos em termos de regramentos e ambiente de negócios, mas também modernizar a gestão fiscal e contribuir para a desburocratização de temas como a Reforma Tributária, que é uma realidade já em construção”, comenta.
O diretor destaca a importância do apoio de instituições parceiras e da participação dos municípios em iniciativas da instituição, como o programa Cidade Empreendedora, responsável por auxiliar a gestão pública no desenvolvimento das boas práticas administrativas.
“O aporte de recursos que essas instituições estão fazendo junto com o Sebrae foi fundamental para que possamos levar a todos os municípios do estado do Acre a Cidade Empreendedora, que é a menina dos olhos do Sebrae. Que nós possamos prover e, nos seus eixos de atuação, levar realmente o que o Sebrae tem para contribuir com os municípios, que é o conhecimento, a capacidade de levar apoio aos municípios, através da nossa equipe e dos nossos consultores”, afirma.
Para o representante da Associação dos Municípios do Acre – AMAC e prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, a presença de representantes e autoridades de diferentes esferas fortalece o diálogo e a construção de soluções conjuntas.
“A gestão fiscal é fundamental para os nossos municípios e fico feliz de ver a atuação da Amac e do apoio do Governo do Estado com esse evento. Temos que pensar no desenvolvimento do Acre a partir do desenvolvimento dos municípios, pois são onde as políticas públicas acontecem, sejam elas com recursos federais, estaduais ou municipais. Então, cabe a todos os municípios começarem a pensar em um plano diretor para deixar sob lei, garantindo que outros prefeitos possam dar continuidade e cumprir os planejamentos já estabelecidos, assegurando a evolução contínua das cidades”, explica.
Cruzamento sem sinalização: Jovem sofre fratura exposta em acidente de trânsito em Brasiléia
Colisão entre carro e moto ocorreu em cruzamento sem sinalização no bairro Ferreira Silva
Uma jovem identificada como Luana Maria Oleario da Silva, de 20 anos, ficou ferida após se envolver em um acidente no início da tarde desta sexta-feira (15), no bairro Ferreira Silva, em Brasiléia. O caso ocorreu por volta das 14h10, no cruzamento das ruas Joaquim Alves e Ernestino do Amaral, e foi registrado por câmeras de segurança.
As imagens mostram o momento em que um carro Chevrolet colide com a motocicleta Honda conduzida pela vítima. O motorista, cuja identidade não foi divulgada, permaneceu no local para prestar socorro e esclarecer as circunstâncias do acidente às autoridades de trânsito.
Luana recebeu atendimento de uma equipe de socorristas do Corpo de Bombeiros do 5º Batalhão e foi encaminhada ao Hospital Regional Raimundo Chaar, com fratura exposta no tornozelo esquerdo. Apesar de o estado de saúde ser considerado estável, ela deverá ser transferida para Rio Branco, onde passará por cirurgia.
O caso está sendo apurado pelas autoridades competentes. De acordo com agentes de trânsito, em cruzamentos sem sinalização, a preferência é de quem circula pela direita.
Veja vídeo abaixo:
ATUALIZAÇÃO:
A jovem Luana Maria, de 20 anos, que ficou ferida após se envolver em um acidente no início da tarde desta sexta-feira (15), no bairro Ferreira Silva, em Brasiléia, chegou por volta das 21h00 no Pronto Socorro da Capital, onde passará pro procedimentos médicos no seu tornozelo esquerdo.
