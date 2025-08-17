Governador Gladson Camelí anuncia pacote de investimentos em Feijó com entregas em educação, infraestrutura, indústria e transporte

O governador Gladson Camelí esteve em Feijó na tarde deste sábado, 16, para anunciar e entregar uma série de obras e investimentos voltados à infraestrutura, educação, geração de empregos e fortalecimento da economia local. A agenda incluiu inaugurações, assinaturas de convênios e anúncios estratégicos que beneficiam diretamente a população do município, lar de mais de 35 mil pessoas.

Ao realizar as entregas, o governador do Acre destacou: “Todas essas ações são mais uma demonstração do compromisso do nosso governo com a busca pela qualidade de vida, segurança e dignidade das famílias acreanas”.

“Com muito orgulho e suor estamos entregando e anunciando investimentos em vários setores como segurança, educação, trânsito, indústria, tecnologia e geração de renda. Pois sabemos que a cada momento que nos unimos para fazer o bem estamos sendo instrumento de paz e prosperidade para o próximo”, finaliza.

Feijó revitalizada

O primeiro compromisso do governador foi a entrega do revitalizado Terminal Rodoviário de Feijó, aprimorado pela Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop). O espaço recebeu um investimento de R$ 201 mil, com recursos próprios do Estado.

Foram realizados serviços de manutenção e reparação em toda a estrutura, contemplando melhorias na acessibilidade, segurança e conforto para passageiros, motoristas e funcionários. As obras garantem também maior durabilidade ao prédio, reduzindo custos com manutenções emergenciais no futuro.

Com a modernização, o terminal passa a oferecer um ambiente mais adequado aos viajantes, fortalecendo a imagem do município para quem circula pela região. A administração do espaço será cedida à prefeitura de Feijó, que ficará responsável pela gestão.

Outra importante entrega é a da unidade do Instituto Socioeducativo (ISE) de Feijó, que passou por serviços de manutenção e reparação em sua estrutura física.

O prédio recebeu intervenções que garantem um ambiente mais seguro e humanizado, em conformidade com a legislação que rege o atendimento socioeducativo. Atualmente, a unidade acompanha sete adolescentes em cumprimento de medidas e já recebeu, ao longo dos anos, 96 socioeducandos.

A revitalização trouxe melhorias não apenas nas condições estruturais, mas também na oferta de atividades que auxiliam na ressocialização. Na ocasião, Mário César, presidente do ISE destacou o esmero do governo estadual: “Contamos com oito unidades espalhadas pelo Acre e todas elas já foram revitalizadas com melhorias essenciais para a ressocialização adequada de nossos jovens. Queremos sempre educar e reformar a vida daqueles que precisam do nosso apoio”.

Investimentos de R$ 2,6 milhões na educação

O governador também anunciou um pacote expressivo de investimentos para a educação. Primeiramente, foram assinadas ordens de serviço para obras de manutenção predial em três escolas da rede estadual, totalizando R$ 1,1 milhão. As instituições contempladas são:

Escola Estadual Francisco Nunes Leitão, com o valor de R$ 300 mil

Escola Estadual de Educação no Campo Carlos Venizio, com o valor de R$ 350 mil

Escola Estadual Nanzio Magalhães, com o valor de R$ 450 mil

As intervenções incluem recuperação de coberturas, adequações em cozinhas e depósitos, reparos em pisos e paredes, execução de calçamento, substituição de esquadrias, pintura geral, além de melhorias nas redes elétrica e hidrossanitária. Também estão previstas adaptações de acessibilidade e manutenção de cercamentos e muros, garantindo ambientes mais seguros e acolhedores para estudantes e professores.

Na mesma solenidade, o governo do Acre e a prefeitura de Feijó assinaram um convênio no valor de R$ 1,5 milhão para revitalização e ampliação de unidades escolares compartilhadas entre as redes estadual e municipal. A iniciativa, com vigência inicial de 12 meses, pode ser prorrogada e tem como objetivo melhorar as condições de ensino em áreas urbanas, rurais, além de escolas ribeirinhas de difícil acesso.

Segundo o secretário de Estado de Educação e Cultura, Aberson Carvalho, os investimentos buscam combater a evasão escolar, valorizar a educação no interior e gerar empregos durante a execução das obras.

Primeira indústria de processamento de açaí de Feijó

Outro anúncio que contemplou a população foi a concessão de um terreno no Polo Industrial de Feijó para instalação da primeira indústria de processamento do açaí de Feijó, produto que recebeu, em 2023, o selo de indicação geográfica de procedência e representa culturalmente o município.

O investimento de R$ 6 milhões será realizado em parceria com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), e a Cooperativa de Produtores, Coletores e Batedores de Açaí de Feijó (AÇAICOOP), que reúne mais de 50 membros ativos e envolve mais de 500 famílias em toda a cadeia produtiva.

O titular da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), Assurbanípal Mesquita, aponta que a indústria terá capacidade de processar até 500 toneladas por safra, gerando mais de 50 empregos diretos e consolidando o açaí como principal produto da economia local.

“Essa conquista é fruto da união do Estado, governo federal e produtores. Com essa indústria, o açaí de Feijó ganhará o mundo com selo de origem, garantindo renda para centenas de famílias”, destacou Mesquita.

Trânsito acessível e seguro

A agenda do governador também incluiu entregas na área de trânsito, por meio do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC). Pelo programa CNH Social, foram entregues 97 carteiras de habilitação a moradores de baixa renda de Feijó, que agora terão maior mobilidade e oportunidades no mercado de trabalho. O investimento estadual no programa é de R$ 9 milhões.

Uma das beneficiadas, a jovem Érica da Silva, de 19 anos, celebrou a conquista: “Assim que completei a maioridade, já quis tirar minha carteira de motorista. Estava me planejando, guardando dinheiro, e fui contemplada por essa bênção do Estado. Sou muito grata”.

No âmbito do projeto Motociclista Consciente, foram entregues 25 coletes e 50 capacetes a mototaxistas que atuam no município. A iniciativa, que recebeu investimento de R$ 488.287,20, busca incentivar a condução segura e reduzir índices de acidentes de trânsito.

O mototaxista Mardilson Souza agradeceu a iniciativa: “Parece pouca coisa, mas isso é uma grande conquista para mim e para meus colegas. Agora podemos exercer nossa profissão com equipamentos novos e mais segurança”.

“Executamos esses programas com o apoio incondicional do governador. Ao final do mandato, em 2026, serão 22 mil famílias beneficiadas, atravessadas com cidadania e geração de renda”, exalta Taynara Martins.

Fortalecimento local

O prefeito de Feijó Railson Ferreira participou da solenidade e em nome de toda a população ele destacou a presença e empenho dos presentes: “Agradeço a vinda do governador e de todos os envolvidos nessa grande entrega que beneficia todos os moradores de Feijó. Sempre que o governador visita uma cidade, ela é contemplada e seus moradores são beneficiados”.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários