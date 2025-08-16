Polícia Civil do Acre prende criminoso com apoio da polícia peruana em operação binacional

Encontro abordou temas como reforma tributária, receitas próprias, planejamento territorial e emendas parlamentares

Nos dias 14 e 15 de agosto, o Sebrae no Acre e a Prefeitura de Rio Branco realizaram, no auditório do Sebrae, o evento Gestão Fiscal 2025+ Caminhos para os Novos Mandatos Municipais. Com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento dos municípios do Acre, o evento contou com a parceria da Associação dos Municípios do Acre – Amac, do Tribunal de Contas do Estado do Acre – TCE/AC, da Assembleia Legislativa do Estado do Acre – Aleac e do Governo do Estado.

Através de painéis, oficinas e debates, o encontro reuniu prefeitos, vice-prefeitos, gestores públicos e representantes dos municípios na busca de facilitar o diálogo entre temas importantes como reforma tributária, receitas próprias, planejamento territorial e emendas parlamentares.

Para o diretor de Administração e Finanças do Sebrae, Vandré Prado, o caminho para a desburocratização dessas temáticas é um desafio contínuo durante o processo de modernização da gestão financeira. “Nós, que estamos nesse momento à frente do Sebrae, temos um desafio muito grande de buscar não só o que já temos em termos de regramentos e ambiente de negócios, mas também modernizar a gestão fiscal e contribuir para a desburocratização de temas como a Reforma Tributária, que é uma realidade já em construção”, comenta.

O diretor destaca a importância do apoio de instituições parceiras e da participação dos municípios em iniciativas da instituição, como o programa Cidade Empreendedora, responsável por auxiliar a gestão pública no desenvolvimento das boas práticas administrativas.

“O aporte de recursos que essas instituições estão fazendo junto com o Sebrae foi fundamental para que possamos levar a todos os municípios do estado do Acre a Cidade Empreendedora, que é a menina dos olhos do Sebrae. Que nós possamos prover e, nos seus eixos de atuação, levar realmente o que o Sebrae tem para contribuir com os municípios, que é o conhecimento, a capacidade de levar apoio aos municípios, através da nossa equipe e dos nossos consultores”, afirma.

Para o representante da Associação dos Municípios do Acre – AMAC e prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, a presença de representantes e autoridades de diferentes esferas fortalece o diálogo e a construção de soluções conjuntas.

“A gestão fiscal é fundamental para os nossos municípios e fico feliz de ver a atuação da Amac e do apoio do Governo do Estado com esse evento. Temos que pensar no desenvolvimento do Acre a partir do desenvolvimento dos municípios, pois são onde as políticas públicas acontecem, sejam elas com recursos federais, estaduais ou municipais. Então, cabe a todos os municípios começarem a pensar em um plano diretor para deixar sob lei, garantindo que outros prefeitos possam dar continuidade e cumprir os planejamentos já estabelecidos, assegurando a evolução contínua das cidades”, explica.

