Um jovem ainda não identificado, foi filmado usando o púlpito da Câmara Municipal do município de Epitaciolândia fazendo um discurso onde pouco se entende o que fala. O vídeo começou a circular nas redes sociais na manhã desta segunda-feira, dia 14.

Ao usar o púlpito e falar coisas desconexas, o mesmo esbofeteia um dos quadros onde mostra os vereadores da atual legislatura, quebrando o vidro enquanto ao menos duas pessoal filmam por celular.

Em contato com o presidente da Casa, vereador ‘Nêgo’, disse que o rapaz faz tratamento psiquiátrico e após ver o vídeo, disse que sua preocupação foi o rapaz se machucar, pois o quadro pode ser consertado depois.

“A Casa é do povo e no momento em que os funcionários estavam realizando a limpeza, ele entrou e foi para o púlpito e começou a falar. Nossa maior preocupação foi a sua integridade e ele não se machucou graças a Deus”, disse o presidente da casa.

Contou que sabem das condições de saúde e da batalha por parte dos familiares. “Sabemos da luta por parte da família e precisamos oferecer mais ainda por parte do Município para que possam cuidar desse jovem”, destacou o vereador.

As sessões da Câmara do município de Epitaciolândia acontecem durante às segundas-feiras, no período da noite.

Comentários