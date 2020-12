Mais da metade da população brasileira isenta o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) de responsabilidade pelas mais de 181 mil mortes causadas por Covid-19 no Brasil.

Jéssica Otoboni, da CNN, em São Paulo

Uma pesquisa Datafolha publicada nesse domingo (13) mostra que, para 52% dos entrevistados, o mandatário não tem culpa nenhuma pelas vítimas, enquanto 38% dizem que ele tem culpa, mas não é o principal responsável. Somente 8% apontam Bolsonaro como principal culpado. 2% não sabe.

Em agosto, 47% das pessoas diziam que ele não tinha culpa nenhuma, 41% afirmavam que ele era um dos culpados, mas não o principal, e 11% o identificavam como principal responsável.

A pesquisa também perguntou sobre o desempenho do presidente em relação ao novo coronavírus. Para 42% dos entrevistados, o desempenho de Bolsonaro é ruim ou péssimo. Cerca de 30% classificaram a atuação dele como ótima ou boa, enquanto 27% disseram que ela é regular.

Além disso, 53% afirmaram que o país não fez o que era necessário para evitar o atual número de mortes, enquanto 22% disseram que nada que o país fizesse evitaria o elevado número de vítimas. Já para 22% dos entrevistados, o país fez o que era necessário para tentar evitar a situação. 4% não sabe.

A pesquisa foi realizada por celular com 2.016 brasileiros entre os dias 8 e 10 de dezembro, em todas as regiões e estados do país. A margem de erro é de 2 pontos percentuais.

