Sebrae e Prefeitura de Rio Branco realizam evento para fortalecer gestão fiscal nos municípios acreanos
Encontro abordou temas como reforma tributária, receitas próprias, planejamento territorial e emendas parlamentares
Nos dias 14 e 15 de agosto, o Sebrae no Acre e a Prefeitura de Rio Branco realizaram, no auditório do Sebrae, o evento Gestão Fiscal 2025+ Caminhos para os Novos Mandatos Municipais. Com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento dos municípios do Acre, o evento contou com a parceria da Associação dos Municípios do Acre – Amac, do Tribunal de Contas do Estado do Acre – TCE/AC, da Assembleia Legislativa do Estado do Acre – Aleac e do Governo do Estado.
Através de painéis, oficinas e debates, o encontro reuniu prefeitos, vice-prefeitos, gestores públicos e representantes dos municípios na busca de facilitar o diálogo entre temas importantes como reforma tributária, receitas próprias, planejamento territorial e emendas parlamentares.
Para o diretor de Administração e Finanças do Sebrae, Vandré Prado, o caminho para a desburocratização dessas temáticas é um desafio contínuo durante o processo de modernização da gestão financeira. “Nós, que estamos nesse momento à frente do Sebrae, temos um desafio muito grande de buscar não só o que já temos em termos de regramentos e ambiente de negócios, mas também modernizar a gestão fiscal e contribuir para a desburocratização de temas como a Reforma Tributária, que é uma realidade já em construção”, comenta.
O diretor destaca a importância do apoio de instituições parceiras e da participação dos municípios em iniciativas da instituição, como o programa Cidade Empreendedora, responsável por auxiliar a gestão pública no desenvolvimento das boas práticas administrativas.
“O aporte de recursos que essas instituições estão fazendo junto com o Sebrae foi fundamental para que possamos levar a todos os municípios do estado do Acre a Cidade Empreendedora, que é a menina dos olhos do Sebrae. Que nós possamos prover e, nos seus eixos de atuação, levar realmente o que o Sebrae tem para contribuir com os municípios, que é o conhecimento, a capacidade de levar apoio aos municípios, através da nossa equipe e dos nossos consultores”, afirma.
Para o representante da Associação dos Municípios do Acre – AMAC e prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, a presença de representantes e autoridades de diferentes esferas fortalece o diálogo e a construção de soluções conjuntas.
“A gestão fiscal é fundamental para os nossos municípios e fico feliz de ver a atuação da Amac e do apoio do Governo do Estado com esse evento. Temos que pensar no desenvolvimento do Acre a partir do desenvolvimento dos municípios, pois são onde as políticas públicas acontecem, sejam elas com recursos federais, estaduais ou municipais. Então, cabe a todos os municípios começarem a pensar em um plano diretor para deixar sob lei, garantindo que outros prefeitos possam dar continuidade e cumprir os planejamentos já estabelecidos, assegurando a evolução contínua das cidades”, explica.
Cruzamento sem sinalização: Jovem sofre fratura exposta em acidente de trânsito em Brasiléia
Colisão entre carro e moto ocorreu em cruzamento sem sinalização no bairro Ferreira Silva
Uma jovem identificada como Luana Maria Oleario da Silva, de 20 anos, ficou ferida após se envolver em um acidente no início da tarde desta sexta-feira (15), no bairro Ferreira Silva, em Brasiléia. O caso ocorreu por volta das 14h10, no cruzamento das ruas Joaquim Alves e Ernestino do Amaral, e foi registrado por câmeras de segurança.
As imagens mostram o momento em que um carro Chevrolet colide com a motocicleta Honda conduzida pela vítima. O motorista, cuja identidade não foi divulgada, permaneceu no local para prestar socorro e esclarecer as circunstâncias do acidente às autoridades de trânsito.
Luana recebeu atendimento de uma equipe de socorristas do Corpo de Bombeiros do 5º Batalhão e foi encaminhada ao Hospital Regional Raimundo Chaar, com fratura exposta no tornozelo esquerdo. Apesar de o estado de saúde ser considerado estável, ela deverá ser transferida para Rio Branco, onde passará por cirurgia.
O caso está sendo apurado pelas autoridades competentes. De acordo com agentes de trânsito, em cruzamentos sem sinalização, a preferência é de quem circula pela direita.
Veja vídeo abaixo:
ATUALIZAÇÃO:
A jovem Luana Maria, de 20 anos, que ficou ferida após se envolver em um acidente no início da tarde desta sexta-feira (15), no bairro Ferreira Silva, em Brasiléia, chegou por volta das 21h00 no Pronto Socorro da Capital, onde passará pro procedimentos médicos no seu tornozelo esquerdo.
Câmara Municipal de Rio Branco repudia declarações de superintendente da RBTrans
Parlamentares afirmam que fala atingiu honra individual e credibilidade da instituição; gestor já se retratou
A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Rio Branco e os demais vereadores emitiram nota de repúdio às declarações feitas pelo superintendente da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans), Clendes Vilas Boas, durante entrevista concedida em 14 de agosto de 2025.
Na ocasião, ao comentar a possibilidade de instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), o gestor generalizou e lançou suspeição sobre todos os membros do Legislativo municipal, o que, segundo a nota, atingiu a honra individual de cada parlamentar e a credibilidade da instituição que representa a população da capital acreana.
O documento reforça que todos os vereadores foram eleitos democraticamente, diplomados conforme a legislação e exercem seus mandatos com legitimidade, amparados na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Município e no Regimento Interno. O respeito ao voto popular, afirma a Câmara, é “fundamento inegociável da democracia”.
A Casa Legislativa destacou ainda que o superintendente apresentou nota de retratação, reconhecendo a inadequação das declarações e reafirmando seu respeito pelo Parlamento.
Os vereadores reiteraram o compromisso de fiscalizar de forma responsável os atos do Executivo, defender o interesse público e atuar com independência. Para o Legislativo municipal, o debate democrático exige respeito mútuo e responsabilidade, sobretudo por parte de autoridades que ocupam funções estratégicas no serviço público.
NOTA OFICIAL
A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Rio Branco, bem como os demais vereadores, vem a público repudiar as declarações feitas pelo superintendente da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans), senhor Clendes Vilas Boas, durante entrevista concedida em 14 de agosto de 2025.
Na ocasião, ao se manifestar em canal de televisão sobre a possibilidade de instalação de uma CPI, o gestor generalizou e lançou suspeição sobre todos os membros desta Casa Legislativa, atingindo a honra individual de cada parlamentar e a credibilidade da instituição que representa o povo de Rio Branco.
Esta Casa Legislativa reafirma que todos os vereadores e vereadoras foram eleitos democraticamente, diplomados conforme a legislação vigente e exercem seus mandatos com legitimidade, baseados na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Município e no Regimento Interno. O respeito a esse processo e ao voto popular é fundamento inegociável da democracia.
Registramos que o superintendente já apresentou nota de retratação, reconhecendo a inadequação das declarações e reafirmando seu respeito pelo Poder Legislativo.
O Parlamento Municipal reforça seu compromisso com a fiscalização responsável dos atos do Executivo, a defesa do interesse público e o atendimento das demandas da população. Reiteramos que o debate democrático exige respeito mútuo, urbanidade e responsabilidade na condução das palavras e atos, especialmente por autoridades que ocupam funções estratégicas no serviço público.
A Câmara Municipal de Rio Branco seguirá firme em sua missão de representar o povo, fiscalizar o Executivo e legislar com independência, diálogo e compromisso com a verdade.
Rio Branco – AC, 15 de agosto de 2025.
Câmara Municipal de Rio Branco
Prefeito Jerry Correia participa de agenda em Rio Branco para apresentar potencial de investimentos em Assis Brasil
Nesta sexta-feira(15), em Rio Branco, o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, participou de uma importante agenda articulada pelo senador Sérgio Petecão com o objetivo de apresentar os potenciais de investimentos no município para o empresário Ricardo Lacerda, do estado de São Paulo, que está no Acre em prospecção de oportunidades.
Ao lado do prefeito Carlinhos do Pelado, de Brasiléia, Jerry Correia destacou as oportunidades que a região do Alto Acre oferece, ressaltando a vocação produtiva, a localização estratégica na tríplice fronteira e as condições favoráveis para novos empreendimentos.
Durante a agenda, o grupo também visitou a indústria de castanha da COOPERACRE, referência no beneficiamento e comercialização do produto, que representa uma das principais cadeias produtivas da região.
“Estamos empenhados em mostrar que Assis Brasil é uma cidade com grande potencial de crescimento, capaz de atrair investimentos que gerem emprego, renda e desenvolvimento para nossa população. Seguimos com trabalho, compromisso e união”, afirmou o prefeito Jerry Correia.
