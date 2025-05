Prefeitura leva atendimento, orientação e oportunidades à Comunidade da Reserva Chico Mendes por meio da SEMCIAS

Vídeo com cenas de violência levou à prisão do tenente Deivison de Oliveira Bento durante operação do MP; oficial estava fora de serviço e é acusado de agressão e abuso de autoridade.

O tenente Deivison de Oliveira Bento, comandante da Polícia Militar em Novo Aripuanã, no interior do Amazonas, foi preso nesta segunda-feira (5) durante a operação “Feridas na Alma”, conduzida pelo Ministério Público do Amazonas (MPAM). A prisão ocorreu após a divulgação de vídeos nas redes sociais que mostram o oficial agredindo duas mulheres e efetuando um disparo de arma de fogo em via pública.

As imagens, registradas no fim de abril, mostram o militar empurrando violentamente uma das mulheres, que cai ao chão, além de atirar para o alto com uma arma de fogo. A outra vítima relatou ter levado um tapa no peito e sido atingida com spray de pimenta. Ambas afirmam que tiveram seus celulares quebrados durante a ação do oficial.

De acordo com as investigações, o tenente estava fora de serviço no momento da confusão, que teria sido motivada pela recusa de uma funcionária de um comércio em vender bebida alcoólica fiado. O militar teria se revoltado com a negativa, desencadeando o episódio de violência.

O MPAM solicitou o afastamento imediato do oficial do cargo, além de cumprir três mandados de busca e apreensão, incluindo um na capital, Manaus. A prisão, segundo o Ministério Público, busca impedir novas condutas violentas e garantir que o oficial não interfira nas investigações em andamento.

