Seis anos após crime brutal, DHPP prende acusado de mandar matar jovem com mais de 30 facadas

Pelo menos 10 bancos de praça de cerca de 8 postes de iluminação de modelo histórico para o Acre foram depredados ou tiveram peças furtadas no calçadão da Gameleira, em Rio Branco, apontado como o principal cartão postal do Acre, e, além disso, um marco para a identidade do estado. Os problemas ocorrem a poucos passos de câmeras de monitoramento à disposição da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Publica – SEJUSP.

Foi numa visita de rotina da reportagem ao calçadão da Gameleira, que o problema foi identificado. Bancos de madeira, que serviriam para o conforto de turistas e da população em geral, à beira rio, simplesmente desapareceram. Somente um ainda resta, mas já sem as ripas do encosto e com os demais componentes avariados.

Dos postes de iluminação – alguns deles patrimônio histórico do Acre -, apenas um está inteiro e aparenta ter sido instalado recentemente. Os demais tiveram as lâmpadas retiradas, os fios arrancados, e até mesmo derrubados. Os refletores de alta potência que iluminam a bandeira do Acre na Gameleira também foram roubados.

O caso da criminalidade na região da Gameleira, em si, não é novidade, mas nos últimos meses é a intensidade dos furtos que tem surpreendido, como diz o comerciante José Rodrigues, de 58 anos.

“Rio Branco já tem pouca benfeitoria, e o pouco que tem os vândalos e moradores de rua dão conta de destruir. Aqui tem muito furto de energia”

De acordo com José, foi um homem em situação de rua que atende pelo nome de Eliézio que começou a fazer a derrubada de postes para furtar fios, e passou a “habilidade” para outros. “Outros começaram a ver, puxar os fios, derrubar postes. Os bancos também eram pra mais de 50, hoje não tem mais nenhum, foi tudo levado pra vender os ferros em ferro velho”, completa.

Em uma outra demonstração de irracionalidade das ações criminosas, todas as placas de aviso de perigo colocadas pelo Corpo de Bombeiros após o desaparecimento do jovem Roger da Silva Matos, de 18 anos, no dia 15 de março, foram roubadas, pois a lona que continha os avisos eram esticadas com metal chumbado ao chão – o que não foi capaz de impedir os furtos.

Câmeras da SEJUSP ficam “de testa” para o crime

Toda a situação narrada nesta reportagem ocorreu calçadão da Gameleira, talvez um dos pontos turísticos mais vigiados da capital. Postes e bancos depredados e roubados estão a metros de câmeras que fazem parte do programa Rio Branco Mais Segura, da Prefeitura de Rio Branco, que dispõe as imagens para a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre – SEJUSP.

Questionada sobre a constância dos crimes mesmo dentro da área monitorada, a SEJUSP, por meio de assessoria, informou que está realizando um levantamento detalhado das imagens captadas pelas câmeras de videomonitoramento da área e as informações coletadas serão repassadas para a Polícias Civil e Militar, para adoção de medidas conforme suas competências.

“Reiteramos nosso compromisso com a segurança e o bem-estar da população e nos empenharemos para que os autores desses atos de vandalismo sejam responsabilizados por danos ao patrimônio público”, concluiu a nota.

Secretaria de Cuidados Com a Cidade diz que vai fazer boletim de ocorrência

O secretário municipal de Cuidados com a Cidade de Rio Branco, Tony da Rocha Roque, disse que enviou uma equipe para elaborar um relatório sobre a ocorrência na noite desta segunda-feira (5), e que fará um boletim de ocorrência, notificando a SEJUSP sobre a situação.

