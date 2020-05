Durante a última reunião corrida com o prefeito do Acre em uma conferencia via internet, onde vários prefeitos do Acre participaram junto com o vice-governador Wherles Rocha, secretário estadual de saúde, Alisson Bestene e o chefe da Casa Civil, Ribamar Trindade, o assunto não poderia ser outro: covid-19.

Cada município tem suas preocupações e procuram junto ao estado, obter algum tipo de ajuda para que possam amenizar o controle e o combate, além da obtenção de produtos e equipamentos para os infectados, tenham o mínimo possível até serem curados.

Um dos problemas que afligem os gestores municipais, seria a escassez dos testes rápidos, fato esse explicado das dificuldades em obter e serem distribuídos no Estado todo, uma vez que o problema é nacional, mas que o governo federal vem fazendo o possível para assistir todo o País.

Destacando a regional do Alto Acre, os prefeitos dos municípios de Epitaciolândia, Brasiléia e Assis Brasil, agradeceram o apoio recebido, mas, destacaram a falta de contingente nas unidades militares para ajudar nas fiscalizações das barreiras sanitárias, uma vez que esses municípios estão por conta própria e necessita desse apoio, pois estão registrando agressões de pessoas e comerciantes contra os agentes da vigilância sanitária.

O prefeito de Assis Brasil, Antônio Barbosa, juntamente com gestor de Epitaciolândia, Tião Flores e de Brasiléia, Fernanda Hassem, pediram para o governador possa reforçar um pedido ao comando do Exercito na Amazônia, localizado em Manaus (AM), que disponibilize tropas para reforçar esse trabalho nos municípios na fronteira do Acre.

O vice-governador comentou que estará levando a pauta ao governador Gladson Cameli para que possam buscar meios de levar essa demanda ao comando e tenham um bom retorno nos próximos dias.

