Acre terá semana de muito sol, noites amenas e baixa umidade do ar

A semana no Acre será marcada por tempo firme, com céu aberto, noites amenas e baixos índices de umidade do ar, segundo o meteorologista Davi Friale. A previsão vale até pelo menos o dia 18 de agosto, sem expectativa de chuvas em todo o estado.

A incursão de uma massa de ar polar, iniciada na última sexta-feira, 08, trouxe ar seco que bloqueia o avanço de frentes úmidas vindas do oceano Atlântico. Por isso, o cenário será de sol forte e tempo seco, que exige atenção da população.

As temperaturas mínimas ficarão entre 16°C e 19°C no vale do rio Acre, enquanto no centro do estado e no vale do Juruá a mínima oscilará entre 19°C e 21°C. Durante a tarde, as máximas variam entre 33°C e 36°C, podendo alcançar até 37°C em algumas localidades.

A umidade relativa do ar terá índices preocupantes, especialmente no leste e sul do estado, onde poderá variar entre 20% e 30%, configurando estado de atenção para a saúde. A partir de sexta-feira (15), municípios como Rio Branco, Acrelândia, Plácido de Castro, Porto Acre, Bujari, Senador Guiomard e Capixaba poderão registrar umidade abaixo dos 20%, elevando o alerta para a população, principalmente para grupos vulneráveis.

No vale do Juruá, a umidade mínima deverá ficar entre 30% e 40%, com possibilidade de cair para menos de 30% em alguns dias. Os ventos sopram predominantemente do sudeste, com variações para sul e leste, em intensidade fraca a moderada, mantendo os dias ventilados.

