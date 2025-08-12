Vereadora Marizete cobra ações urgentes no trânsito e solução para ponte do bairro José Hassem

Marizete Matia (PP) critica demora em obras e falta de segurança viária após acidente na Avenida Amazonas; Eliade Maria (PL) rebate e afirma que licitação para nova ponte já está aprovada

A Câmara Municipal de Epitaciolândia foi palco de um debate acalorado sobre segurança no trânsito e infraestrutura urbana durante a última sessão. A vereadora Marizete Matia (PP) fez duras críticas à gestão municipal, destacando a falta de ações efetivas para resolver problemas crônicos na cidade.

Acidente na Avenida Amazonas acende alerta

Marizete citou um acidente recente em frente à Escola João Pedro, que envolveu um aluno da instituição, como exemplo da falta de segurança viária no município.

“O desrespeito às leis de trânsito e a falta de sinalização adequada estão colocando vidas em risco”, afirmou a parlamentar, cobrando medidas urgentes da prefeitura, como a instalação de redutores de velocidade e placas de sinalização nas áreas críticas.

Ponte do bairro José Hassem: cobrança e resposta

A vereadora também questionou a demora na reconstrução da ponte que liga a Avenida Internacional ao bairro José Hassem, expressando incredulidade com a justificativa de que a prefeitura aguardava a apreensão de madeira para iniciar os reparos. “Não é possível que a solução para um problema tão grave dependa de circunstâncias como essa”, disse Matia.

Em resposta, a vereadora Eliade Maria (PL) esclareceu que a prefeitura já recebeu a doação de três árvores para a manutenção temporária da estrutura e que uma licitação para a construção de uma nova ponte de concreto já foi aprovada. “Estamos trabalhando para resolver essa situação o mais rápido possível”, afirmou Eliade.

Segurança e mobilidade em debate

O embate reflete a preocupação dos vereadores com a segurança e a mobilidade urbana em Epitaciolândia. Enquanto Marizete Matia pressiona por ações imediatas, a bancada governista tenta demonstrar que medidas estão em andamento.

A população aguarda respostas concretas, especialmente no que diz respeito à ponte do José Hassem, estrutura essencial para o deslocamento de moradores e que há anos sofre com a falta de manutenção adequada. A expectativa é que o impasse seja resolvido ainda neste semestre.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários