Monitorado é preso em flagrante com drogas e arma pela PM em Brasiléia

Uma casa localizada no Bairro Leonardo Barbosa vinha sendo monitorada pela Polícia Militar a tempos, após saberem que ali estaria funcionando um ponto de venda de drogas e era bastante frequentada.

Foi quando foi armado uma ‘visita surpresa’ na noite deste sábado, dia 30, pegando de surpresa o suspeito, identificado por Josias Ferreira (29), bastante conhecido pela justiça acreana, por envolvimento em diversos delitos, que vão desse assalto, formação de quadrilha, porte ilegal de arma, entre outros previsto no Código Penal.

O mesmo esteve cumprindo pena pela prática de um assalto em uma fazenda localizada na Estrada do Pacífico em 2017, acabou sendo beneficiado e foi liberado para usar tornozeleira eletrônica. Mesmo assim, retornou à Brasiléia e voltou a praticar delitos.

Ao ser surpreendido na casa, ainda tentou negar e com a presença de um cão farejador, resolveu entregar tudo. Foram localizados debaixo da cama, 73 trouxinhas de cocaína e 43 de maconha, além de quase R$ 1.500 reais, celulares e uma TV proveniente do negócio com a droga. O revólver municiado que foi encontrado em seu poder, disse que era usado para sua proteção.

Josias contou que estaria retirando a tornozeleira em poucos dias e com sua prisão em flagrante, deverá voltar para o FOC onde deverá esperar o pronunciamento da Justiça. Outro fato que chamou atenção dos policiais, seria de que o mesmo estava apto e já teria recebido uma das parcelas do auxílio do governo federal, e pode ter ‘investido’ no negócio.

