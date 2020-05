Foi enterrado na manhã deste sábado, dia 30 de abril, um idoso de 73 anos de idade que teria complicações de insuficiência respiratória aguda, além da suspeita de ter sido infectado com o novo coronavirus (covid-19), foi levado para Unidade Mista de Saúde da cidade de Assis Brasil, localizada na tríplice fronteira do Acre, distante cerca de 330 quilômetros da Capital acreana.

Segundo foi informado, o homem teria dado entrada por volta das 2h15 da madrugada, conduzido pela unidade do SAMU. O mesmo apresentava baixa saturação e não evoluía com o uso de oxigênio, sendo estabilizado para ser transferido ao hospital localizado em Brasiléia, e caso necessário, para a Capital após a chegada da ambulância especializada para os casos de covid-19 na regional do Alto Acre.

Por volta das 6 horas, ao ser preparado para ser embarcado, o ancião não resistiu e foi a óbito. Seguindo o protocolo da Organização Mundial da Saúde (OMS), o corpo foi preparado para que fosse enterrado logo em seguida, por volta das 9 horas no cemitério do município.

Este poderá ser o terceiro caso de morte com complicações relacionadas ao covid-19, (até as 19h00 não havia sido publicado), em menos de um mês na pequena cidade de Assis Brasil, que vem registrando aumento nos casos positivos para o vírus, além de enfrentar o problema relacionado aos imigrantes que crescem a cada dia na cidade, o que leva preocupação as autoridades locais.

Comentários