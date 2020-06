O Hospital de Clinicas Raimundo Chaar, que atende toda a regional do Alto Acre composta pelos municípios de Assis Brasil, Brasiléia, Epitaciolândia e Xapuri, terá uma novidade nos próximos dias, segundo o secretário estadual de Saúde, Alisson Bestene.

A notícia foi confirmada à prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, de que o hospital será agraciado com um aparelho de tomografia, que a muito tempo vem sendo reivindicado pelos ex-gestores e que muitos prometiam, mas não cumpriam.

A prefeita Fernanda Hassem agradeceu a boa notícia, destacando que “…os moradores dos municípios do Alto Acre agradecem o esforço do governo, mesmo em tempo de pandemia, trazendo esse equipamento que será de fundamental para muitas pessoas que as vezes tem que se deslocar à Capital após esperar por um longo tempo, ou ter gastar o que as vezes não tem”, destacou a gestora.

A notícia da confirmação foi dada durante a vídeo conferencia entre os prefeitos do Acre nesta última sexta-feira, dia 29. Segundo o secretário Alisson Bestene, num prazo de 10 dias, a empresa que irá instalar os equipamentos estará se deslocando ao hospital para iniciar os trabalhos.

Comentários