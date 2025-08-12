Vídeo: Vereador denuncia superintendente da RBTrans por assédio moral e sexual

Eber Machado afirma que caso será encaminhado ao Ministério Público e à Corregedoria do Município

O vereador Eber Machado (MDB) utilizou a tribuna da Câmara Municipal de Rio Branco, nesta terça-feira (12), para denunciar o superintendente da RBTrans, Clendes Vilas Boas, por supostos casos de assédio moral e sexual contra servidoras do órgão.

Segundo o parlamentar, um documento encaminhado ao seu gabinete relata que ao menos três mulheres teriam sido vítimas de condutas inapropriadas atribuídas ao gestor. A principal denunciante, que preferiu não se identificar, afirma sofrer assédio sexual por meio de comentários sobre sua aparência, relatos de sonhos de cunho sexual, beijos forçados e investidas físicas não consentidas. Ela diz temer represálias caso seja identificada.

O texto também aponta episódios de assédio moral, como obrigar servidores a interagir com as redes sociais pessoais do superintendente, manipular celulares de funcionários para simular interações, ameaçar exonerações e constranger servidores a participar de eventos da prefeitura. Ainda segundo a denúncia, o ambiente de trabalho seria marcado por humilhações, fofocas e intimidação.

As acusações incluem declarações polêmicas atribuídas a Clendes durante reuniões internas, como dizer ter sido “macumbeiro” por nove anos e realizar “despachos em cemitérios para prejudicar adversários”.

Eber Machado afirmou que encaminhará o caso ao Ministério Público e à Corregedoria, destacando que a denúncia será tratada “com toda a calma e seriedade que merece”. O vereador também criticou o histórico da gestão do prefeito Tião Bocalom no tratamento de casos semelhantes.

Clendes Vilas Boas e a Prefeitura de Rio Branco se pronunciou sobre as acusações.

O superintendente da RBTrans, Clendes Vilas Boas, divulgou uma Nota de Repúdio, Desagravo e Esclarecimento em resposta às denúncias apresentadas pelo vereador Eber Machado (MDB) e outros parlamentares na Câmara Municipal de Rio Branco.

Na manifestação, Clendes afirma repudiar “com veemência” as acusações, classificando-as como “levianas, irresponsáveis e desprovidas de qualquer prova ou fundamento”. Ele destaca que está “pronto para responder a qualquer questionamento das autoridades competentes”, afirmando que “não teme a verdade” e que confia “não apenas na justiça dos homens, mas sobretudo na Justiça de Deus”.

O superintendente critica o fato de uma denúncia anônima ter sido tornada pública, considerando o ato como “tentativa clara e frustrada de assassinato de reputação” e um ataque contra sua honra e a dignidade da instituição que representa. “Exijo que a suposta vítima apresente as provas das alegações. Não fugirei da verdade e enfrentarei de pé, com firmeza, usando a couraça da justiça e o escudo da fé. Não aceitarei ataques irresponsáveis, perversos e premeditados dessa natureza”, afirmou.

Clendes também questiona o que estaria motivando o que chama de “perseguição”, ressaltando que não é candidato e que não representaria ameaça política a ninguém. Ele se coloca à disposição da imprensa e das autoridades para esclarecimentos e afirma receber com tranquilidade o encaminhamento da denúncia ao Ministério Público, destacando que confia no direito ao contraditório e à ampla defesa.

O superintendente anunciou ainda que tomará medidas judiciais contra aqueles que, segundo ele, “difundem uma falsa denúncia com o intuito de destruir sua honra e imagem pública”. “Tenho 55 anos, nunca fui preso, nunca fui condenado, nunca me envolvi com corrupção e nunca assediei ninguém. Sou ficha limpa. Sei que incomodo aqueles que, movidos pela inveja ou pelo desespero, não suportam ver meu trabalho à frente da RBTrans”, disse.

