Exportação de gado vivo do Acre dispara 85% em 2025, enquanto abate cresce apenas 11%

Dados do Idaf revelam sangria do rebanho para outros estados; comercialização entre proprietários diferentes teve salto de 146%, enquanto transferências caíram 32

O Acre vive um paradoxo em sua pecuária em 2025: enquanto a exportação de bovinos vivos para outros estados disparou 85% nos primeiros sete meses do ano, o abate local cresceu apenas 11%, segundo dados oficiais do Instituto de Defesa Agroflorestal (Idaf) analisados pelo Fórum Empresarial de Desenvolvimento e Inovação.

O Fórum, mostra que continua alto o volume de saída de bovinos vivos do Acre para outros estados. Entre janeiro a julho de 2025, houve crescimento de 85% da saída de bovinos vivos do Acre, comparada ao mesmo período do ano passado. A análise de fluxo é assinada pelo professor Judson Valentim, pesquisador da Embrapa/AC.

Os dados do Idaf mostram que não houve nenhum mês de 2025 que tenha havido recuo na saída (comercialização + transferência) de bovinos vivos.

Veja a tabela:

Sangria do rebanho acreano

Os números revelam uma mudança preocupante no fluxo da pecuária:

183.379 cabeças foram comercializadas para outros estados entre janeiro e julho (aumento de 146% em relação a 2024)

25.738 animais foram transferidos para o mesmo proprietário em outros estados (queda de 32%)

88% do gado que saiu do Acre foi vendido para terceiros

“Os dados mostram uma migração acelerada do rebanho para outros estados, com os frigoríficos locais absorvendo apenas parte pequena desse crescimento”, explica o professor Judson Valentim, pesquisador da Embrapa/AC que assina a análise.

Abate local não acompanha ritmo

Enquanto o estado exporta mais animais vivos, os frigoríficos acreanos apresentaram desempenho modesto:

379.885 cabeças abatidas em 2025 (aumento de 11%)

Abril foi o único mês com queda no abate comparado a 2024

Impacto econômico e regulatório

O relatório destaca que as medidas da Sefaz no início do ano não inibiram o comércio interestadual, como demonstra o crescimento recorde das vendas. A disparidade entre os números de exportação e abate local levanta questões sobre:

Capacidade de processamento da indústria frigorífica acreana

Competitividade dos preços praticados nos outros estados

Estratégias para reter mais valor agregado no estado

Com a tendência de alta nas exportações, especialistas alertam para a necessidade de políticas que equilibrem a balança comercial e estimulem o abate local, garantindo maior retorno econômico para o Acre. Os próximos meses serão cruciais para avaliar se o estado conseguirá reter mais seu rebanho ou se continuará como exportador de matéria-prima pecuária.

