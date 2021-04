SECOM

A prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, participou nesta quarta-feira, 7, no centro cultural Sebastião Dantas, da solenidade de abertura do ano letivo de 2021. As aulas da rede municipal de Brasiléia, iniciou dia 5 de abril, através do ensino remoto.

O evento contou também com a presença da secretária municipal de Educação, Francisca Oliveira, da presidente do Conselho Municipal de Educação, Meryjulia dos Santos, da coordenadora do núcleo estadual de educação, Vanilda Galli, gestores das escolas, pais e alunos, respeitando o distanciamento social e as medidas de segurança.

Na ocasião, a prefeita Fernanda Hassem fez a entrega de um prêmio para a escola de ensino infantil Os Pastorinhos, por ter conquistado o 1º lugar no Prêmio de Gestão Escolar 2020, o qual recebeu 1 computador e 1 impressora. Alunos da rede municipal também receberam 1 kit contendo material escolar juntamente com apostila impressa para os primeiros dias de aulas. Já as escolas de ensino infantil, receberam brinquedos didáticos e pedagógicos.

Samir Rodrigues dos Reis, pai da aluna do maternal da escola infantil Menino Jesus, Yasmin Nogueira, fala da satisfação em prestigiar a cerimônia de abertura das aulas juntamente com sua filha.

“É motivo de muita honra, está acompanhando a minha filha na abertura das aulas, ela é muito dedicada aos estudos, quando a professora envia um trabalho ela é a primeira a querer fazer”, disse.

A secretária Municipal de Educação, Francisca Oliveira, afirma que as escolas estão preparadas e organizadas para trabalhar com o ensino remoto, sem deixar nenhum aluno para trás, para isso foi feito um grande planejamento envolvendo todas as escolas.

“A secretaria de Educação, fez um planejamento envolvendo todas as escolas, onde apresentamos nosso plano de ação, que são aulas remotas, os pais e as crianças que não possuem internet receberam as atividades escolares impressas. O ano de 2021 continuará sendo de grandes desafios, a pandemia covid 19, transformou o cotidiano escolar e exigiu a reinvenção de todos no processo de ensinar e aprender”, afirmou.

A Prefeita Fernanda Hassem, agradeceu o empenho dos técnicos da SEME, dos educadores, funcionários das escolas pela a dedicação com a educação, e anunciou os recursos para construção de uma nova creche e uma escola no município.

“Estamos hoje iniciando o ano letivo 2021 de forma remota. Eu quero agradecer nossa equipe da secretaria municipal de Educação, os gestores, professores e toda comunidade escolar. Quero agradecer também à coordenadora do núcleo estadual de educação, Vanilda Galli, pela parceria.

Queríamos estar fazendo a abertura do ano letivo em nossas escolas, com as crianças interagindo, mas devido ao covid seguindo protocolos de segurança, não foi possível. Tenho um grande compromisso com a educação do nosso município, porque é através dela que a gente vence. Quero dizer que recentemente conseguimos recursos para construir uma nova creche, serão 3 creches no município, e também recursos para a construção da escola Conci Alves, além de equipamentos e reformas para as escolas de Brasiléia”, destacou.

VEJA VÍDEO:



