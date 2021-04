Após grandes reviravoltas depois que o Prefeito de Epitaciolândia, Delegado Sérgio Lopes iniciar a vacinação dos profissionais de segurança pública no município. O Governo do Estado por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SESACRE), iniciou a vacinação dos profissionais contra à Covid-19 nesta quarta-feira, 7, em todo estado.

Em Brasileia, os primeiros da categoria a serem vacinados foram os Policiais Militares do 5° Batalhão. Ao todo, foram destinadas apenas 56 doses pela SESACRE para a imunização que é dirigida pela Prefeitura de Brasileia por meio da Secretaria Municipal de Saúde, que já realiza a vacinação dos militares, agentes do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN/AC) e Policiais Civis na quadra do bairro Ferreira Silva.

A comandante do 5° Batalhão da Polícia Militar, Major Ana Kássia, destaca a importância da imunização para o melhor desempenho dos militares, “a tropa diante de toda essa situação de pandemia e o combate diário contra a criminalidade, vem bastante pressionada psicologicamente. O primeiro efeito que eu percebo que essa vacinação nas forças de segurança vai trazer é uma maior tranquilidade na saúde de cada integrante das forças. Agradecemos ao governo do estado e a toda equipe que trabalhou para que essa vacinação fosse possível”, destaca Ana Kássia.

A comandante estende ainda agradecimentos ao Delegado Sérgio Lopes, primeiro prefeito a vacinar os profissionais de segurança no estado, “ficamos muito felizes porque o prefeito de Epitaciolândia, foi o primeiro que contribuiu para a tranquilidade da nossa tropa e o governo do estado junto com nossos gestores na área de segurança acompanharam aí a iniciativa da prefeitura de Epitaciolândia. Então em nome de todo o 5° Batalhão, nós registramos aqui nossos agradecimentos a todos que se empenharam para que isso acontecece e quem ganha é à população”, finaliza a Major.

O Secretário Municipal de Saúde, Joãozinho Melo, destaca o início da imunização dos profissionais da segurança, “hoje graças a Deus conseguimos iniciar a vacinação nas forças de segurança. Eles estavam muito ansiosos por essa vacinação, e nós também estávamos muito ansiosos para realizar essa vacinação. Nós definimos desde o início que íamos respeitar e seguir o Programa Nacional de Imunização (PNI), estabelecido pelo Ministério da Saúde, e é isso que estamos fazendo aqui em Brasileia. Mesmos assim respeitando todos os parâmetros legais do Ministério da Saúde, Brasileia está com a vacinação bem avançada”, disse o Secretário.

O município de Brasileia que tem pouco mais de 26,7 mil habitantes, já vacinou mais de 10% da sua população de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde.

“Estávamos analisando que entre os profissionais de saúde, público alvo e profissionais de segurança pública, já vacinamos mais de 2,600 pessoas. Se tivéssemos vacinas suficientes com certeza iríamos vacinar muito mais, em curto espaço de tempo iríamos vacinar toda nossa população. Parabéns as forças de segurança por ter tomado sua primeira dose de vacina, estamos orgulhosos por ter feito isso. Era vontade da gente desde de um tempo atrás, o problema que não tinham parâmetros técnicos para fazer isso, mas graças a Deus chegou e hoje tivemos o início dessa vacinação”, finaliza Joãozinho.

