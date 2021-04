Sérgio Lopes acredita que vacinação de agentes públicos em Epitaciolândia foi necessária

Sem querer abrir uma polêmica sobre o assunto, o prefeito do município de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, acredita que a ação de imunizar os agentes de segurança no final do mês março, foi uma boa iniciativa para que pudesse ajudar os profissionais que estão na linha frente no dia-dia.

Tal iniciativa, acredita que pode ter ajudado na ação tomada pelo governo do Estado, em iniciar a imunização de todos os agentes de segurança no Acre, iniciando nesta quarta-feira, dia 7. Nesta primeira fase, quase 3000 receberão a primeira dose da vacina.

O caso repercutiu em todo o Estado e em outros estados do Brasil, que também já estão tomando a iniciativa de vacinar os agentes de segurança, sem que interfira no calendário nacional.

Sérgio acredita que os agentes de segurança, como qualquer outra categoria, têm suas prerrogativas para receber sua vacina, mas, que todos devem receber sua dose independentemente, já que a vida deve ser colocada em primeiro lugar.

