Policial penal é suspenso pelo Iapen ao tentar entrar com tabaco escondido em presídio do AC

O Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Ipaen/AC) resolveu penalizar nesta semana o agente H.V.D.M. A decisão saiu na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (26).

Ele foi suspenso por 90 dias pelas infrações tipificadas no Art. 167, inciso IX, c/c Art. 182, XIII, da Lei Complementar nº39/1993, e no art. 7º, inciso IX do Decreto Estadual nº 5.027/2010.

Nossa reportagem entrou em contato com a assessoria do Iapen para saber quais foram, especificamente, os motivos da suspensão.

M.V.D. M teria tentado entrar em um dos presídios do Acre com uma quantidade de tabaco. O material foi identificado quando ele passou pelo scanner corporal.

O policial que estava operando o equipamento pediu para revistar a roupa do agente. No momento da revista, uma sacola foi encontrada em uma de suas partes com todo o material. Ele ainda tentou jogar a sacola no canto da sala, mas foi flagrado antes disso.