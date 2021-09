Policial envolvida em polêmicas diz que está com depressão após ataques e ódio das pessoas

Por Marcos Dione

A cabo da Polícia Militar do Acre (PM/AC), Lígia Messias, que ganhou notoriedade após se envolver em polêmicas, postou um vídeo no Instagram no domingo (12) chorando afirmando que foi parar no Pronto Socorro de Rio Branco e que está com depressão devido a pressão que sofre das pessoas e mensagens de ódio que recebe por meio das redes sociais.

A policial apareceu pela primeira vez na mídia ao elogiar uma das mulheres que integram o já conhecido trizal de policiais militares, onde um policial é casado com duas mulheres. Dias depois, Lígia apareceu novamente na mídia, entretanto, nas páginas policiais dos sites locais, isso após ser presa por desacato dentro do Quartel Geral.

A cabo anunciou nesta segunda-feira (13) que irá passar um tempo afastada das redes sociais. “Vou sair um pouco das redes sociais. A pressão tá muito forte. Até agora eu tava aguentando, mas quando afetou minha saúde, meus físico, acho que é hora de reduzir ou parar”, publicou.

No vídeo postado anteriormente ela contou sobre a importância de se valorizar o companheiro e da falta que ela sente de ter um. Além de contar que não está mais aguentando a pressão que vem sofrendo. Alguns seguidores da militar que também se apresenta como “blogueira” comentaram as postagens dela com mensagens de apoio. “Sim, meu amor, irei orar pela sua vida sentimental. Deus vai te curar”, disse um deles.

Veja o vídeo: