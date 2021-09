Vanda Milani garante apoio a programas sociais de Mâncio Lima

A deputada Vanda Milani (Solidariedade) visitou ,semana passada, a Pastoral da Criança do município de Mâncio Lima, onde se reuniu com a coordenação da entidade, que tem à frente o padre Jardesson (pároco local). No encontro, a deputada teve a chance de conhecer o trabalho realizado pela Pastoral, que atende mais de 600 crianças(de 0 a 6 anos), cerca de 400 famílias e mais de 30 gestantes em 22 comunidades do município, num trabalho totalmente voluntário.

Ao ser informada que a entidade poderia aumentar ainda mais o número de pessoas atendidas ,Vanda Milani expressou o firme propósito de contribuir, de forma decisiva, no trabalho da Pastoral. O apoio se dará, segundo a deputada, através de emendas parlamentares (Via Sistema Único de Assistência Social-SUS) para a melhoria da qualidade de vida das crianças, mulheres e famílias atendidas, com repasse direto de recursos para a Pastoral que, assim, poderá fortalecer e garantir um trabalho assistencial ainda maior.

Agradecimento

Pe. Jardesson aproveitou, então, para agradecer a dispobilidade e determinação da parlamentar em dar apoio para o engrandecimento do trabalho realizado pela Pastoral local. Criada em 1983,a Pastoral da Criança está presente em todo o país, funcionando como uma entidade ecumênica e suprapartidária. Sensibilizada, ao assegurar a parceria Vanda Milani declarou: ”Se através de meu trabalho puder contribuir para a felicidade de uma criança, já estarei extremamente gratificada,pois cumpri minha missão como cidadã e deputada”.