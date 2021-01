Na tarde desta terça-feira, 12, a Policia Civil, por meio da Delegacia de Repressão a Entorpecente (DENARC), com apoio da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (CORE), deu cumprimento a mandado de busca e apreensão na R. General Vieira de Melo bairro Esperança, em Rio Branco e logrou êxito na prisão de três pessoas sob acusação de tráfico de drogas e sua associação, majorados por ser em imediações de escola.

Durante ação da Policia Civil os agentes prenderam três indivíduos que estavam no referido local. são eles:

E.K.M.M (39 anos) D.S.S ( 35 anos ) e G.M.C (24 anos) que foram conduzidos à delegacia.

Os investigados estavam em posse de variado material entorpecente, maconha (tipo skunk), cocaína, material para embalo e dinheiro.

Os investigados foram conduzidos a sede da DENARC, onde foram presos em flagrante, o qual irá robustecer a investigação que já estava em curso.

Durante as buscas realizadas pelos investigadores foi possível apreender

R$. 723,00 (Setecentos e vinte e três reais)

01 Veículo modelo Siena avaliado em R$ 25.000,00 mil reais que, possivelmente era usado para o tráfico:

01 Reboque no valor R$ 3.500,00,

14 Papelotes de Skunk (13,4g) – R$ 140,00

07 Trouxinhas de Cocaína (2,7g) – R$ 70,00

01 Pacote de 59g de Cocaína – R$ 600,00.

De acordo com o delegado Karlesso Nespoli, coordenador da investigação, a ação policial deu prejuízo ao crime de aproximadamente R$ 30.033,00 (Trinta mil e trinta e três reais).

A Polícia Civil segue com as investigações no sentido de identificar pessoas que fazem parte de possíveis ramificações do crime de tráfico de drogas.

Comentários