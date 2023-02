PM recupera veículo roubado de motorista de aplicativo

Willamis Franca

O presidente da assembleia legislativa do estado do Acre, Luiz Gonzaga ( PSDB ), esteve durante toda sexta feira, 03, em viagem pela BR 364 de Rio Branco a Cruzeiro do Sul, na intenção de fiscalizar as manutenções que estão sendo feitas, assim como as condições de trafegabilidade na BR.

Entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul , o que antes durava cerca de de 7 horas, está durando aproximadamente 12 horas devido a buraqueira e falta de reparo em alguns trechos causando muito transtorno e veículos danificados.

Alguns pontos da estada estão sem sem sinalização, como é o caso de um dos trechos entre Sena Madureira e Tarauacá onde somente s metade da estrada está funcionando devido o desbarrancamento da BR.

Um outro ponto a ser observado, é que os próprio taxistas que fazem esse trajeto levando moradores dos municípios a capital reclamam da falta de reparo cogitando até o fechamento da BR 364 por falta de manutenção, como relatou o taxista Jonas Vieira. “ A estrada está se acabando, nós estamos vendo a hora Cruzeiro ficar sem estrada, porque vai se acabar a estrada do jeito que esta, e se o DNIT não der uma melhorada muito boa a estrada vai fechar”, disse seu Jonas.

Os donos de caminhão estão passando horas por conta das péssimas condições da BR 364, pois a buraqueira que está sendo tapada com concreto não está surtindo resultado e os caminhoneiros estão sendo os mais prejudicados, disse uma motorista de caminhão que encontramos ao logo da estrada. “ Isso é uma vergonha, uma vergonha para nosso estado, para a nossa população, eles fazem isso com nossa BR pois lá em Brasília deve ser só o tapete, a gente só anda e trabalha nesta estrada por que a gente precisa realmente, os proprietários de caminhão sofre com prejuízos devido às condições desta BR”, disse a caminhoneira indignada.

O Presidente da assembleia legislativa do estado Acre Luiz Gonzaga, comentou o desabafo dos motoristas de caminhão e taxistas que dependem dessa BR aberta de inferno a verão. “ As reclamações são muitas por conta do taxista assim como outras pessoas que trafegam nesta rodovia. O que a gente espera e vamos trabalhar é que o DNIT melhore as condições da estrada, porque há uma necessidade real. As pessoas precisam continuar trafegando nessa rodovia com segurança e de uma forma rápida. E não, podemos aceitar também que ônibus demorem até 17h00 para percorrer esse trecho, vamos buscar os órgãos responsáveis e vamos cobrar de perto essa melhoria, disse o presidente da assembleia legislativa do Acre Luiz Gonzaga.

