Um policial militar de 41 anos foi preso por investigadores da Delegacia Especializada de Atendimento a Mulher de Jaru, pelo crime de armazenamento de conteúdo pornográfico envolvendo várias crianças. A prisão aconteceu, no distrito de Tarilândia.

Segundo a Polícia, as investigações iniciaram após denúncia de estupro e produção de vídeos pornográficos com crianças de 4 e 5 anos de idade.

Os investigadores já haviam cumprido o mandado de busca e apreensão na casa do policial, que resultou na apreensão de equipamentos eletrônicos como computadores e aparelhos celulares com mídias contendo um vasto álbum de pornografia infantil.

O laudo pericial realizado no notebook do policial, constatou que o homem produziu vídeo visualizando partes íntimas das crianças, inclusive com material do próprio indiciado, com uma criança.

De acordo com a investigação, ele filmou as partes íntimas da criança de 4 anos em diversas maneiras. A ação contou com o apoio de policiais militares da região.

