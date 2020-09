O fato que chamou atenção foi o ladrão ter levado o HD externo do computador do Setor de Pessoal, com informações dos servidores e colaboradores do executivo municipal.

Um homem entrou na sede da prefeitura de Cruzeiro do Sul na noite desse domingo, 6, localizada no Centro, danificou cadeiras, uma televisão e um veículo que estava no estacionamento. Porém, o fato que chamou atenção foi o ladrão ter levado o HD externo do computador do Setor de Pessoal, com informações dos servidores e colaboradores do executivo municipal.

O prefeito Clodoaldo Rodrigues afirmou que o ladrão já foi identificado por meio das câmeras de segurança do local e que as imagens foram encaminhadas à Polícia Civil, que tomará providências.

Ele não acredita em ação política e sim em vandalismo. “A polícia vai investigar e queremos recuperar o que foi levado, mas a princípio acredito que foi só vandalismo mesmo”, afirmou.

