Ao que tudo indica, o comércio vai mesmo ser reaberto na próxima semana no Acre. Fontes do Palácio Rio Branco informaram que o governo já tem um plano pronto de flexibilização que deverá ser apresentado ainda nesta sexta-feira (19).

O plano denominado de “Convívio sem Covid”, terá algumas fases não divulgadas que vão auxiliar as autoridades no controle, no aumento ou na redução de novos casos e óbitos pelo novo coronavírus.

Por outro lado, o governador Gladson Cameli (Progressistas) declarou em recente entrevista que se por acaso os casos saiam do controle do poder público, existe a real possibilidade de fechar novamente as atividades.

“Vai ser reaberto com todos os cuidados necessários. A vida não vai ser como ela era, mas precisamos ficar pra frente. Se não der certo, fecha de novo”, esclareceu.

