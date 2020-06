A senadora Mailza Gomes (Progressistas-AC) e o prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (MDB) estiveram em audiência nesta quinta-feira, 18, por videoconferência com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho para tratar do envio de recursos para infraestrutura e pavimentação de ruas do município. Atendendo uma reivindicação da população, Mailza Gomes destinou mais R$ 7,5 milhões de emendas parlamentares para a cidade.

Na ocasião, a parlamentar se colocou a disposição em destravar convênios parados e reafirmou o compromisso de liberar recursos para a cidade.

“O prefeito Mazinho me entregou um levantamento das pendências referentes a convênios passados e de emendas de ex-parlamentares que estão travadas e me pediu para interceder para ser feita a liberação. Vamos trabalhar junto à prefeitura e aos órgãos federais para atender as demandas em prol do desenvolvimento de nossa querida Princesinha do Iaco e trazer bem-estar para as pessoas”, pontuou a senadora.

Diante das demandas, o Ministro reconheceu a importância de melhorias para a cidade e se comprometeu em ajudar a região.

Mais de R$ 7,5 milhões em emendas parlamentares para Sena Madureira

Em seu primeiro ano de mandato, a senadora Mailza Gomes destinou somente para a Infraestrutura R$ 5 milhões. “O dinheiro será usado para asfalto e calçamento de ruas, melhorias na infraestrutura urbana e recuperação de ramais. Nossos agricultores precisam de estradas em boas qualidades para escoar sua produção”, explicou a parlamentar.

Mailza ainda destinou R$ 600 mil para construção do Centro Comunitário da Polícia Militar no bairro Segundo Distrito, R$ 300 mil para compra de um caminhão para a Cooperativa Agroextrativista da Amazônia (Coopeam) e R$ 300 mil para compra de um ônibus para obras sociais.

Para a Saúde, já foram pagos em emendas da senadora R$ 500 mil via Piso de Atenção Básica (PAB) para custeio e ações básicas nas unidades hospitalares e R$ 160 mil para humanização do hospital João Câncio Fernandes, que também já está pago.

Já a Educação foi contemplada com R$ 1,2 milhão de reais, sendo R$ 700 mil para compra de três ônibus escolares e R$ 500 mil para reforma da Escola Instituto Santa Juliana.

“Os repasses foram feitos para garantir um ensino de qualidade para nossas crianças e adolescentes da amada Princesinha do Iaco”, contou a parlamentar.

Comentários