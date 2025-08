Casa de madeira é destruída por incêndio em Epitaciolândia; mãe e três filhos escapam ilesos

Fogo atingiu residência no bairro José Hassem na manhã desta segunda-feira (4); causas ainda são investigadas

Uma residência de madeira foi completamente consumida pelo fogo na manhã desta segunda-feira (4), no bairro José Hassem, próximo ao posto da Receita Federal, na cidade de Epitaciolândia, na fronteira com a Bolívia. A moradora do imóvel, Luanara Moreira de Almeida, de 28 anos, conseguiu escapar ilesa junto aos três filhos pequenos.

De acordo com informações preliminares, Luanara reside sozinha com as crianças e faz uso de medicação controlada. No momento do incêndio, ela estava dormindo e acordou com tempo apenas para retirar os filhos da casa antes que as chamas se alastrassem.

Equipes do Corpo de Bombeiros do 5º Batalhão foram acionadas, mas ao chegarem ao local, pouco puderam fazer, já que a estrutura de madeira foi rapidamente tomada pelo fogo. Apesar do esforço dos militares, a residência foi totalmente destruída.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas. Os bombeiros trabalham com várias possibilidades, como um possível curto-circuito, vela acesa, brincadeira das crianças com isqueiro ou algo deixado aceso no fogão. A própria moradora não soube indicar o que poderia ter provocado o fogo.

O caso será investigado pelas autoridades competentes. Apesar da perda material, a família escapou ilesa.

