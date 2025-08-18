Prefeitura inaugura Centro de Atendimento ao Turista e instala novo ponto do Projeto Conecta Rio Branco na Rodoviária Internacional

Flash
Campeonato Rural de Futebol do km 69 chega à grande final com apoio da Prefeitura de Brasiléia
A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Gerência de Esportes, foi parceira na grande final do Campeonato Rural de Futebol, realizada neste sábado (16), no Estádio Antônio Moreira, no Clube Anaconda, km 69.
A competição, que durou três meses, contou com a participação de 14 equipes, reforçando a tradição e a força do futebol rural no município. A decisão foi disputada entre (Jaraguá 2), de Brasiléia e (Pura Bucha), de Assis Brasil.
A equipe do “Jaraguá 2” se consagrou grande campeã do maior campeonato rural de Brasileia levando pra casa R$ 5.000,00 em premiação. Já a equipe “Pura Bucha” vice-campeã levou R$ 3.000,00.
Ainda foram distribuídas medalhas e certificados para artilheiro, melhor goleiro e jogador destaque.
O evento também contou com a presença do deputado estadual Tadeu Hassem, do gerente de Meio Ambiente, Zico Rocha, dos vereadores Jorge da Laura e Djailson Américo, além do gerente de Esportes, Clebson Venancio.
Para o gerente de Esportes, a competição é um marco para a valorização do esporte na zona rural . “Foram três meses de disputa, 14 equipes envolvidas e um clima de muita união e Integração. O Campeonato Rural do KM 69 mostra a paixão do nosso povo pelo futebol e o compromisso da gestão do nosso prefeito Carlinhos do Pelado é apoiar e incentivar o esporte em todas as comunidades na cidade e na zona rural do município. Mais do que uma competição, é um momento de confraternização e valorização da cultura esportiva da nossa ”, destacou Clebson Venancio.
Prefeitura de Brasiléia leva atendimento médico e social à zona rural com o 1° Saúde em Ação na Comunidade
Mais de 2 mil procedimentos foram realizados durante a iniciativa no ramal Santa Luzia
A Prefeitura de Brasiléia promoveu neste sábado (16) a primeira edição do programa Saúde em Ação na Comunidade, que levou atendimento médico e social a centenas de moradores da zona rural. A ação foi realizada no ramal Santa Luzia, km 84+60, na residência do senhor Curuçá e dona Ana, beneficiando tanto os moradores locais quanto comunidades vizinhas.
O prefeito Carlinhos do Pelado, acompanhado da primeira-dama Nilha Lima, do deputado Tadeu Hassem, vereadores, secretários e servidores municipais, participou do evento. Mais de 50 profissionais da prefeitura atuaram diretamente e indiretamente nos atendimentos.
Foram ofertados serviços nas áreas de saúde e assistência social, totalizando milhares de procedimentos. Entre os números registrados estão:
- 19 eletrocardiogramas
- 83 ultrassonografias
- 39 atendimentos em ginecologia
- 37 consultas com nutricionista
- 36 biopedâncias
- 268 testes rápidos
- 116 aferições de pressão arterial
- 170 atendimentos médicos
- 11 exames preventivos (PCCU)
- 64 procedimentos odontológicos
- 774 dispensações de medicamentos
- 32 administrações de medicamentos intramusculares
- 60 cortes de cabelo
- 11 pesagens do Bolsa Família
- 170 registros de peso e altura
- 235 doses de vacinas aplicadas
- 78 atendimentos de enfermagem
A gestão municipal informou que novas localidades da zona rural serão contempladas em breve com o programa, ampliando o acesso da população a serviços essenciais de saúde e cidadania.
Governador Gladson Camelí anuncia pacote de investimentos em Feijó com entregas em educação, infraestrutura, indústria e transporte
O governador Gladson Camelí esteve em Feijó na tarde deste sábado, 16, para anunciar e entregar uma série de obras e investimentos voltados à infraestrutura, educação, geração de empregos e fortalecimento da economia local. A agenda incluiu inaugurações, assinaturas de convênios e anúncios estratégicos que beneficiam diretamente a população do município, lar de mais de 35 mil pessoas.
Ao realizar as entregas, o governador do Acre destacou: “Todas essas ações são mais uma demonstração do compromisso do nosso governo com a busca pela qualidade de vida, segurança e dignidade das famílias acreanas”.
“Com muito orgulho e suor estamos entregando e anunciando investimentos em vários setores como segurança, educação, trânsito, indústria, tecnologia e geração de renda. Pois sabemos que a cada momento que nos unimos para fazer o bem estamos sendo instrumento de paz e prosperidade para o próximo”, finaliza.
Feijó revitalizada
O primeiro compromisso do governador foi a entrega do revitalizado Terminal Rodoviário de Feijó, aprimorado pela Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop). O espaço recebeu um investimento de R$ 201 mil, com recursos próprios do Estado.
Foram realizados serviços de manutenção e reparação em toda a estrutura, contemplando melhorias na acessibilidade, segurança e conforto para passageiros, motoristas e funcionários. As obras garantem também maior durabilidade ao prédio, reduzindo custos com manutenções emergenciais no futuro.
Com a modernização, o terminal passa a oferecer um ambiente mais adequado aos viajantes, fortalecendo a imagem do município para quem circula pela região. A administração do espaço será cedida à prefeitura de Feijó, que ficará responsável pela gestão.
Outra importante entrega é a da unidade do Instituto Socioeducativo (ISE) de Feijó, que passou por serviços de manutenção e reparação em sua estrutura física.
O prédio recebeu intervenções que garantem um ambiente mais seguro e humanizado, em conformidade com a legislação que rege o atendimento socioeducativo. Atualmente, a unidade acompanha sete adolescentes em cumprimento de medidas e já recebeu, ao longo dos anos, 96 socioeducandos.
A revitalização trouxe melhorias não apenas nas condições estruturais, mas também na oferta de atividades que auxiliam na ressocialização. Na ocasião, Mário César, presidente do ISE destacou o esmero do governo estadual: “Contamos com oito unidades espalhadas pelo Acre e todas elas já foram revitalizadas com melhorias essenciais para a ressocialização adequada de nossos jovens. Queremos sempre educar e reformar a vida daqueles que precisam do nosso apoio”.
Investimentos de R$ 2,6 milhões na educação
O governador também anunciou um pacote expressivo de investimentos para a educação. Primeiramente, foram assinadas ordens de serviço para obras de manutenção predial em três escolas da rede estadual, totalizando R$ 1,1 milhão. As instituições contempladas são:
- Escola Estadual Francisco Nunes Leitão, com o valor de R$ 300 mil
- Escola Estadual de Educação no Campo Carlos Venizio, com o valor de R$ 350 mil
- Escola Estadual Nanzio Magalhães, com o valor de R$ 450 mil
As intervenções incluem recuperação de coberturas, adequações em cozinhas e depósitos, reparos em pisos e paredes, execução de calçamento, substituição de esquadrias, pintura geral, além de melhorias nas redes elétrica e hidrossanitária. Também estão previstas adaptações de acessibilidade e manutenção de cercamentos e muros, garantindo ambientes mais seguros e acolhedores para estudantes e professores.
Na mesma solenidade, o governo do Acre e a prefeitura de Feijó assinaram um convênio no valor de R$ 1,5 milhão para revitalização e ampliação de unidades escolares compartilhadas entre as redes estadual e municipal. A iniciativa, com vigência inicial de 12 meses, pode ser prorrogada e tem como objetivo melhorar as condições de ensino em áreas urbanas, rurais, além de escolas ribeirinhas de difícil acesso.
Segundo o secretário de Estado de Educação e Cultura, Aberson Carvalho, os investimentos buscam combater a evasão escolar, valorizar a educação no interior e gerar empregos durante a execução das obras.
Primeira indústria de processamento de açaí de Feijó
Outro anúncio que contemplou a população foi a concessão de um terreno no Polo Industrial de Feijó para instalação da primeira indústria de processamento do açaí de Feijó, produto que recebeu, em 2023, o selo de indicação geográfica de procedência e representa culturalmente o município.
O investimento de R$ 6 milhões será realizado em parceria com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), e a Cooperativa de Produtores, Coletores e Batedores de Açaí de Feijó (AÇAICOOP), que reúne mais de 50 membros ativos e envolve mais de 500 famílias em toda a cadeia produtiva.
O titular da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), Assurbanípal Mesquita, aponta que a indústria terá capacidade de processar até 500 toneladas por safra, gerando mais de 50 empregos diretos e consolidando o açaí como principal produto da economia local.
“Essa conquista é fruto da união do Estado, governo federal e produtores. Com essa indústria, o açaí de Feijó ganhará o mundo com selo de origem, garantindo renda para centenas de famílias”, destacou Mesquita.
Trânsito acessível e seguro
A agenda do governador também incluiu entregas na área de trânsito, por meio do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC). Pelo programa CNH Social, foram entregues 97 carteiras de habilitação a moradores de baixa renda de Feijó, que agora terão maior mobilidade e oportunidades no mercado de trabalho. O investimento estadual no programa é de R$ 9 milhões.
Uma das beneficiadas, a jovem Érica da Silva, de 19 anos, celebrou a conquista: “Assim que completei a maioridade, já quis tirar minha carteira de motorista. Estava me planejando, guardando dinheiro, e fui contemplada por essa bênção do Estado. Sou muito grata”.
No âmbito do projeto Motociclista Consciente, foram entregues 25 coletes e 50 capacetes a mototaxistas que atuam no município. A iniciativa, que recebeu investimento de R$ 488.287,20, busca incentivar a condução segura e reduzir índices de acidentes de trânsito.
O mototaxista Mardilson Souza agradeceu a iniciativa: “Parece pouca coisa, mas isso é uma grande conquista para mim e para meus colegas. Agora podemos exercer nossa profissão com equipamentos novos e mais segurança”.
“Executamos esses programas com o apoio incondicional do governador. Ao final do mandato, em 2026, serão 22 mil famílias beneficiadas, atravessadas com cidadania e geração de renda”, exalta Taynara Martins.
Fortalecimento local
O prefeito de Feijó Railson Ferreira participou da solenidade e em nome de toda a população ele destacou a presença e empenho dos presentes: “Agradeço a vinda do governador e de todos os envolvidos nessa grande entrega que beneficia todos os moradores de Feijó. Sempre que o governador visita uma cidade, ela é contemplada e seus moradores são beneficiados”.
