Por Tião Maia

O deputado federal Alan Rick (DEMN-AC) e o senador Sérgio Petecão (PSD-AC) também se manifestaram, na manhã deste sábado (24), em vídeos veiculados em redes sociais, em relação à invasão da propriedade do pecuarista Ricardo leite, o “Rico”, na região da Ponta do Abunã (RO), no início da semana.

Os dois parlamentares pediram providências do sistema de segurança do Governo Federal para que o vandalismo na fazenda não se espalhe para outras propriedades e não chegue ao Acre.

“Eu não estou falando do interior de São Paulo. Estou falando de algo que aconteceu e vem acontecendo aqui, na biqueira do nosso Acre”, disse Petecão, ao se referir aos episódios de violência.

Alan Rick, por sua vez, lembrou que denuncia o problema desde 2018 e também afirmou ter conhecimento de que os invasores são bandoleiros travestidos de militantes de movimentos sociais em defesa da reforma agrária.

“O que ocorreu ali naquela propriedade foi um ato de bandidagem e isso precisa ser combatido pelo governo federal”, acrescentou Alan Rick. O deputado declarou estar temeroso que os atos de violência registrados na fronteira do Acre com Rondônia também cheguem a este Estado.



