Procurando formas de facilitar o atendimento ao cidadão, o Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) disponibiliza, em sua plataforma de autoatendimento, a impressão da Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo (ATPV-e).

A ATPV-e deve ser expedida somente quando o proprietário for vender o automóvel. O interessado vai emitir a autorização informando os dados do comprador, tudo por meio do autoatendimento.

“Ao disponibilizar uma ferramenta para gerar a intenção de venda de veículos, utilizamos a tecnologia a favor do cidadão, garantindo mais agilidade e mantendo segurança”, explica a presidente do Detran/AC, Taynara Martins.

Dessa forma, o órgão de trânsito emite a autorização com todos os dados preenchidos e com o código de segurança QR (QR-code). Depois, proprietário e comprador devem levar o documento assinado a um cartório para fazer o reconhecimento de firma. O último passo é procurar o Detran para realizar vistoria e efetivar a transferência de propriedade.

A funcionalidade está disponível para veículos que foram registrados a partir de 4 de janeiro de 2021 ou que tiveram o CRV atualizado para o formato digital.